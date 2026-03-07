Los claroscuros de la universidad en 'La chica más lista que conozco', de Sara Barquinero

porque la víctima se defendió con una bandeja.

Y esta imagen se repite desde hace días

en Santiago de Compostela.

Decenas de estudiantes universitarios

haciendo cola desde las 7h a las puertas

de las inmobiliarias de la ciudad. Buscan un piso de alquiler

para el próximo curso.

Una misión muchas veces imposible.

Se quejan de la poca oferta,

las condiciones de algunas de estas viviendas

y, sobre todo,

de la subida de precios, un 8% en un año.

"Soy Helio, tengo 22 años y estoy buscando piso

para compartir por habitación"

Es la sexta visita en una semana.

Y ya se le termina el contrato de su actual casa.

Los altos precios

de las habitaciones en Madrid, reconoce, lo ponen muy difícil.

"Llevamos 3 meses buscando piso

y realmente de 500-600 euros no baja la habitación.

Es literalmente asfixiante.

Ya no es solo el sablazo mensual por habitación

sino que encima tienes que desembolsar de golpe

5 mensualidades, y se quedan tan tranquilos".

Como él, muchos estudiantes están buscando piso compartido.

"Hola, ¿eres Mila? -Tú Javi".

Esta habitación cuesta casi 500 euros al mes, más gastos.

"Yo nada más que con la habitación

y el vivir aquí, mis padres ya me tienen que pasar

más de 1.000 euros al mes, eso es un sueldo"

"En cuanto sale un anuncio tienes que llamar

porque si es de buen precio al día ya no está".

El precio medio de una habitación en un piso compartido

es de 400 euros mensuales, pero supera los 500 euros

en Barcelona y Madrid, los mercados más demandados.

Concentran, junto con Valencia, más del 60 % de la oferta.

"Está subiendo muchisimo la oferta, y eso haría pensar

que los precios tendrían que bajar, pero nada más lejos de la realidad

porque además está subiendo muchísimo la demanda".

Una demanda cada vez más presente en redes,

repletas de anuncios de estudiantes que buscan la habitación preciada.