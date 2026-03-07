Los claroscuros de la universidad en 'La chica más lista que conozco', de Sara Barquinero
- La nueva novela de Sara Barquinero, autora de Los escorpiones, habla del ambiente en las aulas universitarias
- Precariedad, cinismo, admiración y vergüenza conviven en La chica más lista que conozco, publicada por Lumen
Cuando un estudiante comienza su carrera en la universidad imagina un lugar idílico en el que por fin podrá aprenderlo todo sobre su vocación, conocer a personas interesantes, tener delante a grandes profesores y debatir cuestiones con profundidad. La realidad suele muy diferente. Sara Barquinero dedica su nueva novela a ese ambiente académico que pocas veces logra cumplir las expectativas idealistas de los jóvenes. La chica más lista que conozco (Lumen) es una novela sobre la vergüenza y las complejidades del consentimiento en las relaciones desiguales. Escrita como un tratado filosófico, indaga también en la amistad femenina en entornos masculinizados, la belleza del conocimiento y el ansia por forjarse una identidad.
El compromiso político y social mueve a la protagonista de la novela, que se muda a la capital para comenzar su formación universitaria. Alicia deja su ciudad natal para estudiar Filosofía en Madrid, convencida de que allí encontrará compañeros y profesores capaces de cambiarle la vida. Seducida por un grupo de estudiantes tan inteligentes como crueles, pronto descubrirá que el saber no siempre es sinónimo de virtud. En las aulas reina la arrogancia, y la brillantez intelectual convive con la precariedad, el cinismo y las miserias cotidianas. En medio de su Bildungsroman particular, entre los movimientos estudiantiles y el desarrollo de sus propias teorías, Alicia se obsesionará con Juan, uno de sus profesores, diez años mayor que ella.
Las decepciones del estudiante
El libro comienza con una reflexión sarcástica de Alicia, ya estudiante de último curso. «Profesores en torno a la mesa de caoba de la Junta de Facultad: ¿con qué teoría nos levantaremos a más jovencitas? Es un error acusar a la crueldad de lo que puede atribuirse a la idiotez: disputas personales achacadas a mínimas diferencias teóricas, tomas de partido por un postulado u otro con tal de rascar migajas de financiación estatal, renuncias a criticar a un compañero vicioso para asegurar un futuro puesto a un doctorando del equipo». Todo lo que ella idealizaba antes de entrar en la universidad se ve despeñado por la precaria realidad, que se impone.
“Es muy importante defender la universidad pública“
«Es muy importante defender la universidad pública», comparte Sara Barquinero en su entrevista con Página Dos, «pero eso no quita que no se puedan denunciar sus aspectos más terroríficos. Quizá hacer una defensa de la pública pasa por denunciar sus prácticas más viciadas», añade la escritora. Tuvo una gran respuesta de público y crítica con su anterior novela, la inquietante Los escorpiones (Lumen),en la que fue comparada con autores como Mariana Enríquez, Foster Wallace, Bolaño o Houellebecq. Nacida en 1994, Barquinero es doctora en Filosofía y ha publicado también Terminal (2020) y Estaré sola y sin fiesta (2021).