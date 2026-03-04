La sorpresa de Joseba Arguiñano y el llanto desconsolado de uno de los concursantes: así será el cuarto programa de ‘Top Chef’

Las despedidas casi nunca son agradables. Y en el último episodio de Top Chef tuvimos que despedir a un gran compañero del programa y, sobre todo, al gran amigo de Belén Esteban: Mariano Peña. Ahora, la colaboradora tendrá que continuar en su ausencia y, a punto de llegar al ecuador del concurso, nuestros realities tendrán que seguir luchando por convertirse en los mejores pasteleros Top Chef. ¿Quién se hará con el título esta semana?

Primera prueba: ¿Quién es quién? Cada semana, los pasteleros se enfrentan a nuevos retos. Y, por supuesto, la dificultad de las pruebas va en aumento. En esta ocasión, las celebrities deberán cocinar un plato que fusiona la cocina francesa y la del lejano oriente. Así pues, tres mujeres asiáticas irrumpirán en las cocinas y los concursantes deberán adivinar cuál de todas ellas ha sido la creadora de este plato. Los pasteleros tendrán que llegar a un acuerdo y, si aciertan, podrán recibir ayuda de la repostera durante el cocinado. De lo contrario, solo Samantha Ballentines tendrá el privilegio de contar con ayuda por ser la pastelera Top Chef de la semana anterior. ¿Conseguirán adivinar esta difícil pregunta? ¿Quién será el mejor pastelero de la prueba? ¿Quién será la cocinera del postre de esta prueba?

Segunda prueba: lágrimas, estrés y más lágrimas Si hemos vivido pruebas tensas a lo largo de las semanas, esta superará todas las anteriores. Y una visita especial hará que echen humo las cocinas. ¿Quién será el invitado y por qué hará llorar a uno de nuestros concursantes? En esta ocasión, los celebrities deberán preparar una receta inglesa: tarta de banoffee. Un postre elaborado con plátano y toffee del que tendrán que cocinar dos versiones: una tradicional y otra inclusiva apta para celíacos y veganos. Los famosos se enfrentarán a un gran número de dificultades, entre ellas lidiar con sus compañeros de trabajo sin terminar por tirarse los platos a la cabeza. En definitiva, los nervios en las cocinas podrán con nuestros concursantes, y uno de ellos estará a punto de rendirse y no terminar de cocinar este plato. ¿Te imaginas quién puede ser? Belén Esteban se divierte en las cocinas de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Tercera prueba: un misterioso postre con Joseba Arguiñano Como en este programa nada es tan fácil como parece, Joseba Arguiñano llegará a Top Chef con una complicada prueba para los concursantes. En esta ocasión, volverán a enfrentarse a la caja negra y, de nuevo, no podrán ver nada dentro de ella. ¿Adivinarán cómo es el postre que deben replicar? El mayor enigma de esta prueba tendrá que ver con el hojaldre, ya que al inflarse en el horno, impedía que los pasteleros pudieran rellenarlo. Y, a pesar de los intentos de los jueces por hacérselo entender con indirectas, a los celebrities no les quedará muy claro. ¿Lograrán terminar el cocinado con tantas dificultades? Joseba Arguiñano llega a las cocinas de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Prueba de eliminación: nunca es tarde para freír torrijas La prueba de eliminación nos tendrá, una vez más, con el corazón encogido, ya que estas pruebas solo significan una cosa: otro de nuestros celebrities tendrá que abandonar el programa para siempre. La receta es sencilla y muy sabrosa. Eso sí, los pasteleros tendrán que crear una versión gourmet capaz de impresionar a los jueces. Y el tiempo les jugará una mala pasada, de forma que uno de los pasteleros se vea obligado a freír la torrija en los últimos cinco minutos. Por suerte, si algo son estos famosos es buenos compañeros, así que, por suerte, se ayudarán unos a otros hasta conseguir un resultado especial. ¿Quién será el cuarto expulsado del programa? Las torrijas gourmet de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)