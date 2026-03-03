Pancho Varona en 'Mi persona favorita': "Todos los días aprendo algo nuevo sobre los Beatles"

El compositor y músico Pancho Varona ha sido el primer invitado de Mi persona favorita, el nuevo videopodcast presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos en EnPlay. Desde el salón que sirve de plató, la conversación ha fluido entre el humor cotidiano, las manías personales y la pasión por la música, en un encuentro marcado por la complicidad y las referencias culturales. Varona se ha sumado al juego del programa compartiendo pequeñas obsesiones, reflexiones sobre el oficio musical y una devoción intacta por The Beatles, una banda que, asegura, sigue sorprendiéndole cada día.

Pequeñas manías del día a día La charla ha arrancado con una confesión colectiva de hábitos absurdos que todos practicamos sin darnos cuenta. Dani Rovira ha reconocido que juega con las líneas de las aceras o los pasos de peatones; Arturo González-Campos ha admitido que se inventa videoclips mentales cuando escucha música o imagina biografías completas de desconocidos en el transporte público; y Pancho Varona ha confesado que, en su caso, el entretenimiento puede estar en algo tan sencillo como adivinar cuántas púas lleva en el bolsillo. Un intercambio de ocurrencias que ha marcado el tono de los 50 minutos del podcast: conversaciones sin pretensiones en las que lo cotidiano se convierte en material para el humor y la reflexión.