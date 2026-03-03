La repesca que lo cambia todo: Antonia Dell'Atte vuelve a 'DecoMasters' con una aliada inesperada

La repesca de DecoMasters ha traído consigo un giro decisivo en la competición. La nueva compañera de Antonia Dell'Atte es la empresaria y escritora Fiona Ferrer, que se incorpora al concurso tras la salida de María Zurita por recomendación médica. En la segunda entrega, María Zurita tuvo que abandonar debido a una hernia. Al tratarse de una competición por parejas, su marcha arrastró también a Antonia, que se vio obligada a dejar el programa al quedarse sin compañera. Ahora, la repesca le ha brindado una nueva oportunidad, aunque con un cambio clave en el equipo: Fiona entra a formar parte del juego.

“Es una pena que solo podamos repescar a una pareja, porque las cuatro parejas habéis regresado cargadas de buenísima energía”, reconocía el jurado. La tensión se concentraba entonces en las dos parejas finalistas para volver a DecoMasters. Por un lado, Canco y Edu Casanova destacaron por su actitud desenfadada: Edu, siempre alegre y bromista, aportó esas salidas tan ingeniosas que levantaban el ánimo del equipo, mientras Canco acompañaba con su naturalidad y buen humor... Y por el otro, Antonia y Fiona consiguieron contagiar a los equipos con su entusiasmo. Fiona, que llega como concursante nueva, irradia una energía arrolladora, y juntas desplegaron ese toque cálido y festivo. “Además de una buena vibra, habéis aportado grandes ideas a los dos proyectos en los que habéis trabajado”, puntualizaba el jurado. Finalmente, se convirtieron en la pareja repescada, un anuncio que desató la emoción de todos los decoradores.

Antonia celebraba su regreso, mientras Fiona reconocía que había compaginado el concurso con el trabajo en su colección y que el esfuerzo había sido enorme. Resaltando que sí había merecido la pena asumir ese doble reto. A su lado, Antonia Dell'Atte tomaba la palabra con un mensaje cargado de sensibilidad: “Yo me digo: Antonia, enhorabuena, porque estás viviendo un momento tan sensible de tu vida y es un poco como una catarsis este programa para mí”.