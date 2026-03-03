La repesca que lo cambia todo: Antonia Dell'Atte vuelve a 'DecoMasters' con una aliada inesperada
- Sustituye a María Zurita y forma, junto a la italiana, la pareja oficialmente repescada de la edición
La repesca de DecoMasters ha traído consigo un giro decisivo en la competición. La nueva compañera de Antonia Dell'Atte es la empresaria y escritora Fiona Ferrer, que se incorpora al concurso tras la salida de María Zurita por recomendación médica. En la segunda entrega, María Zurita tuvo que abandonar debido a una hernia. Al tratarse de una competición por parejas, su marcha arrastró también a Antonia, que se vio obligada a dejar el programa al quedarse sin compañera. Ahora, la repesca le ha brindado una nueva oportunidad, aunque con un cambio clave en el equipo: Fiona entra a formar parte del juego.
“Es una pena que solo podamos repescar a una pareja, porque las cuatro parejas habéis regresado cargadas de buenísima energía”, reconocía el jurado. La tensión se concentraba entonces en las dos parejas finalistas para volver a DecoMasters. Por un lado, Canco y Edu Casanova destacaron por su actitud desenfadada: Edu, siempre alegre y bromista, aportó esas salidas tan ingeniosas que levantaban el ánimo del equipo, mientras Canco acompañaba con su naturalidad y buen humor... Y por el otro, Antonia y Fiona consiguieron contagiar a los equipos con su entusiasmo. Fiona, que llega como concursante nueva, irradia una energía arrolladora, y juntas desplegaron ese toque cálido y festivo. “Además de una buena vibra, habéis aportado grandes ideas a los dos proyectos en los que habéis trabajado”, puntualizaba el jurado. Finalmente, se convirtieron en la pareja repescada, un anuncio que desató la emoción de todos los decoradores.
Antonia celebraba su regreso, mientras Fiona reconocía que había compaginado el concurso con el trabajo en su colección y que el esfuerzo había sido enorme. Resaltando que sí había merecido la pena asumir ese doble reto. A su lado, Antonia Dell'Atte tomaba la palabra con un mensaje cargado de sensibilidad: “Yo me digo: Antonia, enhorabuena, porque estás viviendo un momento tan sensible de tu vida y es un poco como una catarsis este programa para mí”.
¿Quién es Fiona Ferrer?
Fiona es un rostro habitual del ámbito social y cultural español. Con una trayectoria vinculada al mundo de la moda, la comunicación y el emprendimiento. La empresaria da ahora el salto al universo de la decoración televisiva con entusiasmo renovado. En su carta de presentación, Fiona Ferrer se definía también como escritora y diseñadora; confesando la ilusión con la que aterriza en el concurso y subrayando que le entusiasma formar parte del proyecto. Consciente de la presión que supone incorporarse en plena repesca, quiso prepararse antes de aterrizar en el talent: “Antes de venir aquí me he ido a hacer apnea. Siete metros la primera vez, con lo cual vengo con mucha energía”. Un entrenamiento que, según explicó, tenía un objetivo claro: mantener la calma en un entorno de máxima exigencia.
De esta forma, la repesca no solo marca el regreso de Antonia Dell’Atte, sino también la irrupción de Fiona Ferrer como pieza clave de esta segunda oportunidad. Una pareja que vuelve a la competición con energía renovada y con el respaldo del jurado en uno de los momentos más decisivos de DecoMasters.