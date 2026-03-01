Pedri, a RTVE: ''En el vestuario se habla de que si hay algún equipo que puede remontar un 4-0 al Atleti es el Barça''
- FC Barcelona - Atlético de Madrid, semifinales de Copa del Rey, el martes a las 21h. en La 1 y RTVE Play
La vuelta de Pedri al once del Barça cambia la cara de Flick, de su equipo y del Camp Nou. Bajo la batuta del '8' todo parece más fácil, incluso anotar cinco goles al Atlético, los que necesita el club blaugrana para conseguir la remontada y meterse en la final de Copa del Rey.
El gran cambio es que en esta ocasión estará el jugador canario y Raphinha, dos armas que no tuvo Flick en la ida. Posiblemente los dos jugadores más importantes del equipo junto a Lamine Yamal, buscarán una épica que, como ha dicho Pedri a RTVE, ''si alguien puede hacerlo es el Barcelona.
Pedri, con el Barcelona - PSG en la memoria
Más allá de esas palabras que se pronuncian en el vestuario, Pedri también confía en hechos. ''El Barcelona ya perdió 4-0 una ida de eliminatoria y remontó, ojalá esta sea la segunda''. No solo eso, si no que el '8' también valora positivamente su registro de remontadas, especialmente el último curso: ''hubo varios partidos en los que íbamos perdiendo por dos de diferencia y remontamos en 20 minutos, a ver si en 90 podemos hacerlo con 4''.
Y el Atlético lo sufrió en esta misma ronda el curso pasado. Se vieron con un 0-2 en el Camp Nou en el minuto 15 de partido, pero la tormenta del Barça giró las tornas rápido. Del 0-2 del 15' al 3-2 en el 40', antes del descanso.
Una muestra perfecta de que, si el balón quiere entrar, algo que le ha costado en los últimos choques a los azulgrana, pueden lograr la remontada. Eso sí, en aquel partido se les 'agotó' la gasolina en los últimos 15 minutos hasta el 4-4 final, algo que no les vale en el Camp Nou.
El Camp Nou, un 'infierno' para remontar
Este estadio, que vuelve a ver unas semifinales de Copa tras varios años (la del curso pasado fue en Montjuic), también se antoja como un escenario clave para Pedri. El canario se dirige a su afición para decirles que ''tiene que ser un infierno''.
Pedri sabe que es complicado pero '' si todos se juntan, para el Barça nada es imposible''. Pedri también se escuda en el buen momento de Lamine Yamal tras su hat trick ante el Villarreal, del que dice que ''cuando pone en perspectiva lo joven que aún es, sigue sorprendiendo lo que hace''.
Pedri, ya al 100% tras una lesión que le hizo perderse varios choques, sabe que ''es importante que Lamine Yamal recupere la sonrisa'', como dijo tras concluir el partido ante el 'submarino amarillo'.
La estadística le va en contra contra Simeone, ya que de los 41 choques que ha enfrentado al argentino con los culés, tan solo un resultado de los que ha habido daría el billete a la final al Barcelona. Mucho en contra, pero Pedri no pierde la confianza en un grupo joven ''al que igual esa bisoñez hace que tengan más inconsciencia y vean más posible que nadie la remontada.''