'Flashdance', la película que era "absurda"para su director y se ganó al público y el Oscar: Sus canciones más famosas

Con 18 años, Alex Owens lucha por su sueño de ser bailarina profesional en el Pittsburgh de los 80. Mientras espera su gran oportunidad, trabaja de soldadora por el día y baila en un bar por la noche. Sus dos mundos colisionan cuando una noche llega al local el jefe de su fábrica. Es el punto de partida de Flashdance, una película que combina amor y música y que se erigió desde su estreno en un clásico del cine del momento.

Su guion pasó por muchas manos. Bob Fosse, David Cronenberg o Brian De Palma rechazaron el proyecto, que finalmente llegó hasta Adrian Lyne. Dirigiría Nueve semanas y media y Atracción fatal, pero en aquel momento solo había estado detrás de una única película. La idea de Flashdance le parecía "absurda". Aun así aceptó el encargo. El futuro de la cinta, sin embargo, distó mucho de las perspectivas que tenían sobre ella.

El gran debut de Jennifer Beals La elegida para dar vida a la protagonista de la cinta fue Jennifer Beals, una joven de 18 años que por aquel momento estudiaba Literatura estadounidense en la prestigiosa Universidad de Yale. Entre las finalistas para hacerse con el papel estaban Demi Moore, Leslie Wing y Cynthia Rhodes, pero Jennifer Beals se impuso. Compartiría pantalla con Michael Nouri, quien le doblaba la edad y quien a su vez había logrado un papel que también quería Kevin Costner. Jennifer Beals dio a Alex Owens su vulnerabilidad, esa que había conquistado al director Adrian Lyne cuando la conoció, pero también un gesto que marcaría tendencia: una sudadera con el cuello cortado. Su origen se encuentra en una ocasión en la que la actriz metió su sudadera favorita en la secadora más tiempo del debido y el cuello quedó tan encogido que no le quedó más remedio que recortarlo. Se lo llevó a una prueba de vestuario de Flashdance y gustó tanto que decidieron incorporarlo, aunque con otras prendas. Jennifer Beals en 'Flashdance' La de Chicago volvió a las aulas de Yale, por cierto, en cuanto acabó el rodaje. Mientras el mundo se rendía ante Flashdance -y se preguntaba cuánto de Alex Owens era ella y cuánto de otras personas-, Jennifer Beals se centró en sus estudios, razón por la cual no se prodigó tanto por Hollywood como podría esperarse de la protagonista de un taquillazo de esas dimensiones.

Todas las personas que fueron Alex Owens Jennifer Beals, sin embargo, no fue la única encargada de interpretar a Alex Owens, al menos no en todos sus planos. Con Paramount como productora, el estudio no quiso que se hiciera público que para las escenas de baile habían sido necesarios otros tres bailarines. La mayoría de los números los hacía la francesa Marine Jahan -cuyo trabajo en la película no se reconocía ni siquiera en los créditos-, complementados con movimientos de cabeza de Jennifer Beals para mantener la ilusión. "Fue fantástico tener a dos personas haciendo un papel. Es curioso cómo el público aceptó esa especie de amalgama de los dos", recordaba el director de la cinta en una entrevista de USA Today. Jennifer Beals como Alex Owens en 'Flashdance' La amalgama en cuestión aumentaba con "Flashdance… What a Feeling". Al son del tema de Irene Cara bailaban, además de Jennifer Beals y Marine Jahan, la gimnasta Sharon Shapiro y Richard Colón, más conocido como Crazy Legs, uno de los padres del breakdance.

Su banda sonora marcó a una generación "Flashdance… What a Feeling" se convirtió en un himno, un canto por seguir los sueños que trascendió a la película. Le pasó lo que a "Fame", el otro gran éxito de su cantante, Irene Cara, pero con una salvedad: "Flashdance… What a Feeling" obtuvo el mayor reconocimiento que se le puede hacer a una canción creada para el cine, el Oscar a la mejor canción original. El tema le brindó además el Grammy a la mejor interpretación femenina de pop, un éxito que también le acompañó en las listas de multitud de países. Su banda sonora, premiada en los Grammy, incluía temas de artistas como Donna Summer o Laura Branigan. Destacaba, sin embargo, la canción de un artista que debutaba como cantante. Michael Sembello adaptó "Maniac" para que, en vez de ir sobre un asesino como estaba ideada originalmente, tratara sobre la pasión por la danza. También fue nominada a los Oscar -la película recibió un total de cuatro nominaciones, contando con fotografía y montaje-, pero la estatuilla fue a parar a manos de Irene Cara.