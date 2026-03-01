Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 2 de marzo: Luisa investiga el misterio de los bebés

Sin tiempo de aterrizar de todos los cambios que han tenido lugar en el valle, Luisa se ve propulsada por una misión: descubrir la verdad sobre lo sucedido con el hijo de Adriana, que jura haber oído que era un niño. Enriqueta y Braulio dan un cambio a su estrategia, aunque la actitud de la mujer empieza a provocar a José Luis, que podría hacer cualquier cosa...

Te contamos lo que sucederá esta semana en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 365 del lunes 2 de marzo Mientras los Gálvez de Aguirre se sumen en la oscuridad, Enriqueta y Braulio sorprenden con un giro inesperado. ¿Qué planes tienen ahora para la familia? Entretanto, Luisa, con el corazón en la mano, hace el juramento de su vida... ¿Será capaz de cumplirlo? Enriqueta se quita la máscara ante Alejo RTVE

Capítulo 366 del martes 3 de marzo Luisa confiesa a Bárbara sus más profundas sospechas, pero ¿estará la Salcedo dispuesta a creerlas o pensará que la criada se aferra a una ilusión imposible? Mientras, en la cocina de la Casa Grande, Eva desaparece durante todo el día. Amadeo asume sus tareas, pero ¿dónde está su hermana? ¿Volverá? Pepa le dice la verdad a Francisco y le da un beso RTVE

Capítulo 367 del miércoles 4 de marzo Enriqueta deja claro a su hijo que no se irán por mucho que quiera José Luis. Estas desavenencias llegan a oídos de Dámaso, quien las aprovechará a su favor. Luisa se escabulle en secreto hasta el lugar donde cree que, por fin, encontrará respuestas… ¿Pero está preparada para lo que descubrirá? Petra y Pura reciben la visita de Luisa RTVE

Capítulo 368 del jueves 5 de marzo Pepa miente a Mercedes para justificar la ausencia de su hermana… ¿Logrará convencerla? Mientras, Dámaso aparece en la Casa Grande en el peor momento posible, para irritación de José Luis, que recibe no solo su provocación… sino también la de alguien más que amenaza con desestabilizarlo del todo. Luisa y Alejo a punto de besarse RTVE