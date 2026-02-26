Juan Gómez-Jurado y el engaño profesional de su nuevo thriller, 'Mentira'
- Eva Ramos es la protagonista de Mentira, el nuevo thriller del escritor superventas Juan Gómez-Jurado
- El libro es el primero con una trama independiente después de la trilogía de Reina Roja, con Antonia Scott
Si el narrador de una novela advierte al lector desde la primera página de su habilidad para mentir, ¿cómo camina este por la historia, sabiendo que pisa arenas movedizas? Tras quince años inmerso en el complejo entramado del universo Reina Roja, Juan Gómez-Jurado presenta en Página Dos la primera novela al margen de la trilogía superventas. Mentira (Ediciones B) presenta un suspense psicológico más íntimo, con una atmósfera opresiva y rural, que explora la manipulación como la verdadera lacra del siglo XXI.
La trama está protagonizada por Eva Ramos, una protagonista que avisa al lector desde la primera línea: «No me llamo Eva Ramos, pero tú vas a llamarme así». Eva es una mentirosa profesional, experta en arreglar problemas ajenos mediante el engaño. Por una carambola del destino llega a una remota aldea asturiana junto a su hermano Pablo. Lo que debía ser una misión encargada por un misterioso hombre se convierte en una pesadilla cuando una tormenta de nieve deja aislada a Eva y Pablo. La dinámica entre los hermanos y la tensión con los habitantes del pueblo, que guardan sus propios secretos, vertebran esta historia inquietante.
Una vida vigilada
Gómez-Jurado apuesta en esta nueva novela por el narrador no fiable. Juega con la percepción del lector, obligándole a cuestionar cada párrafo, ya que la propia protagonista admite que su trabajo es, precisamente, falsear la realidad. Es un ejercicio de metanarrativa con una estructura de capítulos breves, que reflexiona sobre cómo la tecnología y la vigilancia han erosionado la privacidad de los ciudadanos. El autor ha descrito esta obra como su mayor reto, alejándose de los artificios para centrarse en personajes moralmente ambiguos que arrastran pasados traumáticos.
Mentira (Ediciones B) es un espejo de la incertidumbre contemporánea. El autor utiliza flashbacks para revelar las ideas que Eva aprendió de su mentor, mientras los cadáveres empiezan a aparecer en la nieve, reduciendo así el círculo de sospechosos entre los vecinos. A diferencia de sus thrillers anteriores, donde el mal era una fuerza externa a batir, aquí el misterio es identitario. No solo se trata de saber solo quién cometió un crimen en la aldea aislada, sino de descubrir quién es realmente Eva Ramos.
“He querido que el lector se sienta tan perdido como los personajes“
«En Mentira he querido que el lector se sienta tan perdido como los personajes», cuenta Gómez-Jurado en su entrevista a Página Dos. En este juego de espejos, la tormenta de nieve y el aislamiento rural amplifica la angustia del clásico whodunit, el subgénero de misterio centrado en descubrir la identidad del asesino entre un grupo limitado de sospechosos. Sin contacto posible con el exterior, la búsqueda de la verdad se convierte en una experiencia subjetiva.