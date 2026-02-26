Juan Gómez-Jurado y el engaño profesional de su nuevo thriller, 'Mentira'

Si el narrador de una novela advierte al lector desde la primera página de su habilidad para mentir, ¿cómo camina este por la historia, sabiendo que pisa arenas movedizas? Tras quince años inmerso en el complejo entramado del universo Reina Roja, Juan Gómez-Jurado presenta en Página Dos la primera novela al margen de la trilogía superventas. Mentira (Ediciones B) presenta un suspense psicológico más íntimo, con una atmósfera opresiva y rural, que explora la manipulación como la verdadera lacra del siglo XXI.

La trama está protagonizada por Eva Ramos, una protagonista que avisa al lector desde la primera línea: «No me llamo Eva Ramos, pero tú vas a llamarme así». Eva es una mentirosa profesional, experta en arreglar problemas ajenos mediante el engaño. Por una carambola del destino llega a una remota aldea asturiana junto a su hermano Pablo. Lo que debía ser una misión encargada por un misterioso hombre se convierte en una pesadilla cuando una tormenta de nieve deja aislada a Eva y Pablo. La dinámica entre los hermanos y la tensión con los habitantes del pueblo, que guardan sus propios secretos, vertebran esta historia inquietante.

