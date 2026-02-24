¿Se morirá Adriana en 'Valle Salvaje'? Vota en nuestra encuesta

Valle Salvaje vive sus momentos más tensos desde su inicio. El estado de salud de Adriana mantiene en vilo a todos los habitantes, pero también los espectadores de la serie, y es que todo parecía que la duquesa se recuperaba bien del alumbramiento de la pequeña María, pero todo ha cambiado en las últimas horas. La joven sufre un sangrado interno y su estado de salud es muy grave, aunque en Valle Salvaje nadie pierde la esperanza, tan solo ella misma. ¿Morirá Adriana o conseguirá salvar este trance?

¿Morirá Adriana en Valle Salvaje? Adriana ya le ha dicho a Rafael que se está muriendo, y le ha pedido a Luisa lo mismo que ella le dijo cuando dio a luz al pequeño Evaristo. La Casa Grande y la Casa Pequeña rezan por la recuperación de la duquesa, y todos creen que finalmente podrá sobrevivir, pues no ha vuelto a sangrar desde la última vez que se desmayó. Pero, ¿qué pasaría si finalmente fallece? La posible muerte de Adriana supondría un giro radical en la trama. Desde el inicio, su personaje ha sido el eje emocional de conflictos familiares y sentimentales que han marcado el rumbo de la serie. Su desaparición no solo afectaría al equilibrio del valle, sino que abriría una nueva etapa llena de incertidumbre. Por otro lado, si consigue salir adelante, el capítulo promete ser uno de los más épicos de la serie.

Este miércoles, el capítulo decisivo La expectación es máxima ante un momento que promete emociones fuertes, escenas llenas de dramatismo y un desenlace que marcará un antes y un después, sea para bien o para mal. La gran pregunta sigue en el aire: ¿será este el adiós definitivo de Adriana o el comienzo de su capítulo más difícil? La respuesta, este miércoles a las 17:45h, en La 1 y RTVE Play, en un capítulo que será decisivo y del que ya puedes ver las primeras imágenes en el vídeo que abre la noticia.