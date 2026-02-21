47 razones para ver 'El 47', la película que alcanzó 5 Goyas y nos regaló el inolvidable discurso de Salva Reina

Cine, teatro, televisión y lo que le echen. Eduard Fernández se atreve con todo y puede con todo. Es, como se dice coloquialmente, una bestia de la interpretación, un actor de carácter, un prodigio de la escena. Su carrera que un constante sumar de buenas películas y premios, una escalada sin límites. En 2020 rodó Mediterráneo a la órdenes de Marcel Barrena y repitieron juntos en El 47. Barrena quería que Eduard Fernández fuera el protagonista, no cabía otra opción. Sobre la agenda del actor giró gran parte de la producción, técnica y artística.

Fernández interpreta a Manolo Vital, que es el conductor del autobús de la línea 47 y el conductor de las historias que se cuentan o reflejan en la película. Son las historias que protagonizan, entre otros, Clara Segura, Salva Reina, Zoe Belafonte, Carlos Cuevas y David Verdaguer, pero también Óscar de la Fuente, Lolo Herrero, Vicente Romero y María Morera.

Extremeños en Cataluña La película nos lleva a la Barcelona de los 60 y 70, cuando Cataluña era el lugar de la esperanza, el lugar que recibía a gentes de distintas partes de España que buscaban un futuro mejor. Entre ellos, Manolo Vital, un extremeño que emigró para dejar atrás la pobreza y huir de la represión franquista. Vital fue uno de los fundadores de las chabolas de Torre Baró, hogares que ellos mismos fueron transformando, añadiendo mejoras, acondicionando cada habitáculo. Cuando su cometido parecía haber terminado en el barrio trabajó como conductor de autobús, pero no sabía lo que todavía tendría que hacer por sus vecinos. Una escena de 'El 47'

Eduard Fernández y Clara Segura Manolo se enfrentó a todo y todos para lograr que la línea 47 llegara a Torre Baró. Era lo único que faltaba para que el poblado de chabolas se convirtiera en un barrio de Barcelona. "Fue un líder no buscado, un líder a su pesar, que tiene claro por qué hace unas cosas y otras no, hasta que se va cargando y decide actuar”, decía a Esteban Ramón, de RTVE, subrayando un tema que, aunque hayan pasado décadas, sigue estando de actualidad, aunque cambien los lugares de origen, los nombres y apellidos, las palabras de desprecio. “Al emigrante se le rechaza porque es pobre. Dentro de poco habrá fronteras solo para que los ricos no tengan que ver a los pobres, porque es incómodo. Es bonito recordar que España se ha construido por gente que ha emigrado". El estupendo trabajo de Eduard Fernández no eclipsa a sus compañeros. La actriz Clara Segura interpreta a Carmen con brillantez. Carmen es la mujer de Manolo, su mayor apoyo. Es la maestra que se esfuerza porque los niños de Torre Baró reciban una educación y avanzar en la sociedad. "Se preocupó de que la gente con más necesidades tuviera enseñanza. Quería dar oportunidad a todo el mundo por igual. Y que también fueran niñas y las mujeres mayores las que aprendiesen a leer". Escena de 'El 47'

Salva Reina y Zoe Belafonte El actor que hace grandes hasta los papeles más pequeños. Su interpretación se vio reconocida con el Goya a Mejor actor de reparto. "¡Qué chalaúra! ¡De verdad que todo es posible en Granada", empezó diciendo. Luego vinieron los agradecimientos a "todos los compañeros y compañeras, actores y actrices, técnicos y técnicas, porque vosotros me habéis hecho amar esta profesión". Pero lo que más aplausos arrancó fuero la mirada y las palabras de cariño hacia Kira Miró. "Kira, te amo". Reina, que hace entrañable a su "cateto andaluz", quiso recordar a la gente humilde que sufrió y subrayó el poder del cine para restaurar la dignidad y curar heridas. Además destaca Zoe Belafonte, en lo que fue su debut en el cine. Su personaje , Joana, representa a la nueva generación que llega al barrio, es una inmigrante más, pero no tiene claro cómo y qué se siente. Todos se sorprendieron con la escena en la que canta 'Gallo rojo, gallo negro', en la que logra que su emoción traspase la pantalla. "Yo no trabajo desde mi memoria emocional, tuvo que imaginarme lo que siente el personaje en una situación como la que atraviesa Joana". La joven recibió una nominación al Goya como actriz revelación.

Carlos Cuevas es Pasqual Maragall El actor Carlos Cuevas interpreta a uno de los personajes más conocidos, Pasqual Maragall, que fue alcalde de Barcelona desde 1982 y 1997. "Sabía de su figura e importancia, pero quise documentarme para trabajar el personaje a fondo porque es un personaje muy querido. Quería rendirle homenaje y, además, remarcar que tenía ganas de cambiar las cosas. Sé de la buena relación que tenía con Manolo Vital y teníamos claro que sería el contrapunto al personaje de Serra, que interpreta David Verdaguer." Eduard Fernández y Clara Segura

Rodando en Torre Baró El rodaje principal se llevó a cabo entre junio y julio de 2023 en Barcelona y en la película vemos lugares tan conocidos de la ciudad como la Plaza de Catalunya, la sede del Ayuntamiento y, por supuesto, el barrio de Torre Baró. Como suele ocurrir cuando se rueda en exteriores y en lugares que aparecen en el guion se contó con la participación de vecinos. Casi mil personas se presentaron al casting y algunos de ellos fueron protagonistas o testigos de la historia real. Sus recuerdos fueron de gran ayuda para el director, los guionistas, los actores y el equipo de vestuario, maquillaje y peluquería.

Del tocadiscos al armario En la película suena la banda sonora de Arnau Bataller, pero todo el protagonismo se lo lleva 'El borde del mundo', la canción de Valeria Castro. Y aunque me quede en el borde del mundo Y aunque no entiendan que por qué pregunto Y aunque me traten siempre de extraño Y aunque pasen y pasen los año' No se olvida el recuerdo ni el daño La artista que nació en La Palma y se fue a Madrid buscando hacerse un hueco en la música se identificó con la historia de la película y compuso el tema desde el corazón. "La historia apela a muchísima gente, a nosotros, que no nacimos en los centros neurálgicos de las ciudades. A partir de ahí, quise abrazar todo lo que sucediera. La canción dio un buen contraste a esa historia que nos tiene con el nudo en la garganta y con la emoción y alegría por ver cómo la lucha vecinal también da frutos, dentro de la frustración, que suele ser una lucha desde lo más bajo de la sociedad". Y no hay que olvidar dos temas relevantes, con un significado especial que remarca el mensaje de la película. Son 'Gallo rojo, gallo negro' de Chicho Sánchez Ferlosio, y 'Els nous barris', de Núria Feliu. El vestuario, realizado por Irantzu Ortiz y Olga Rodal, destaca por fidelidad y aportó armas a los actores para construir con mayor precisión a sus personajes. Escena de 'El 47' RTVE

Y llegaron los premios La película logró 14 nominaciones a los premios Goya, repartidas entre el equipo artístico como para el técnico. La noche de celebración para todos ya que ganaron en cinco categorías: Mejor película, Mejor actriz de reparto (para Clara Segura), Mejor actor de reparto (para Salva Reina), Mejores efectos especiales (Laura Canals, Iván López Hernández) y Mejor dirección de producción (Carlos Apolinario). Muy lejos, con dos Goyas, quedó su competidora, La infiltrada. Pero ambas cintas hicieron historia porque ganaron ex aequo el premio a Mejor película. Fue la primera vez en 39 años de historia de los Premios Goya.