Tony Grox & LUCYCALYS interpretan "T AMARÉ" en La Revuelta en su primera actuación como ganadores del Benidorm Fest

Ganar el Benidorm Fest suele marcar un antes y un después en la vida profesional de los artistas. Y, si no, que se lo pregunten a Chanel con su “SloMo”, la ganadora de la primera edición del certamen alicantino y tercera clasificada en Eurovisión 2022. Solo el tiempo dirá si les sucede lo mismo a los granadinos Tony Grox & LUCYCALYS, que se llevaron la Sirena de oro en este 2026 y que, apenas tres días, han hecho su primera actuación como ganadores del BFest en La Revuelta, con “T AMARÉ”.

“Estamos súper felices”, aseguraban los artistas, que reconocían que todavía no han tenido tiempo de asimilar lo conseguido porque “no hemos parado de hacer promo” y “está siendo todo súper rápido”. Lo que sí tienen clarísimo es su agradecimiento al Benidorm Fest, que les ha permitido, entre otras muchas cosas, subirse al escenario de La Revuelta como artistas invitados: “Yo quería venir de público y estoy aquí, imagínate”, subrayaban. Aunque, por esta vez, se han librado de Las preguntas clásicas de David Broncano porque, por un lado, no han cobrado aún los 150.000 euros de premio para el ganador, y, por otro, han esquivado la pregunta de las relaciones sexuales escudándose en el ajetreo del festival.

El productor Tony Grox (de nombre real Antonio Ramírez) y la cantante LUCYCALYS (Lucía Sánchez Manzorro), se impusieron en el Benidorm Fest 2026 con un total de 166 puntos, conquistando también el Premio Univisión del jurado profesional. Daniel Borrego, periodista de RTVE especializado en el Benidorm Fest, define la canción “T AMARÉ”, un tema de pop electrónico con toques flamencos, como “una declaración cálida y directa, un mensaje universal al amor entendido en su sentido más amplio: la amistad, la familia, la pareja o cualquier persona que funcione como refugio emocional”. Así ha sonado en La Revuelta, en su primera actuación en directo después de ganar el Benidorm Fest.