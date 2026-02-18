Progeria: envejecimiento prematuro de los niños

El Síndrome de Hutchinson-Gilford es una enfermedad genética ultra rara que afecta a unos 400 niños y niñas en todo el mundo, 150 de ellos diagnosticados. Está provocado por una mutación en el gen LMNA y se caracteriza por causar un envejecimiento acelerado, generalmente fatal antes de la adolescencia, debido, sobre todo, a complicaciones cardiovasculares. Conocida popularmente como progeria, se trata de una las 7.000 enfermedades raras que hay identificadas en el mundo, cuyo Día Mundial se celebra este 28 de febrero.

Alexandra Peraut es la única niña de España con progeria

Los niños con progeria suelen parecer sanos cuando nacen, y es durante el primer año, cuando empiezan a aparecer síntomas como el crecimiento lento, la pérdida de tejido adiposo y la caída del pelo. Es lo que le ocurrió a Alexandra Peraut, el único caso diagnosticado con progeria en estos momentos en España, aunque antes, hubo otro, el de un niño gallego llamado Adrián, que murió en 2023. Su madre, Mónica Novo Vila, y la de Alexandra, Eshter Martínez, nos acercan a esta enfermedad. También recibimos la visita del doctor Vicente Andrés García, responsable del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, quien trabaja en la búsqueda de un tratamiento.

En 1999, el euro pasó a ser la moneda de más de 300 millones de europeos Istockphoto

En los siguientes minutos de programa, Mara Peterssen rememora los hechos más importantes ocurridos en 1999, entre ellos, el nacimiento del euro como única moneda común de la Unión Europea; y el llamado 'efecto 2000', por el que se temía que los sistemas tecnológicos más antiguos no reconocieran el nuevo milenio.

Con Patricia Costa nos adentramos en un club muy especial, que revolucionó la comedia en España, popularizando el género del monólogo en televisión. No abandonamos ni el humor ni la pequeña pantalla porque Pastora Vega se propone contarnos los entresijos de la serie 'Siete Vidas', pionera en rodarse con público en directo. La historia mínima de David Zurdo gira en torno a un hombre que no sabía que se iba a hacer millonario con un cuadro, por el que pagó 30 euros; y la musical de JPelirrojo, está enfocada en la banda japonesa de kawaii metal, 'Babymetal'.