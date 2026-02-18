'No es fácil ser Grison', el nuevo espectáculo del colaborador de 'La revuelta'
- El cómico y músico nos muestra otras facetas en su nuevo show
- Recordamos en Mañana más sus inicios en el programa de David Broncano
Audiovisuales, improvisación y muchas risas. Es lo que vivirán los espectadores que vayan a ver No es fácil ser Grison, el nuevo espectáculo del cómico, músico y miembro del equipo de La revuelta. Grison se ha pasado por Mañana más para charlar con Ángel Carmona y Antonio Vicente.
Una comedia musical "más currada"
No es fácil ser Grison es una comedia musical con un trabajo de guion y un gran apoyo audiovisual. "Ya me sentía con la con la obligación de hacer algo más currado, claro, pero vamos, sigue siendo mi esencia. O sea, sigo siendo yo dejándome el pecho ahí con la peña y mucha improvisación con el público".
Aun así, también se trata de una obra abierta a cambios. Grison nos cuenta que "todos los días en los shows pruebo algo nuevo a ver qué pasa y si funciona, pues ahí se queda".
Grison muestra otras facetas en este nuevo espectáculo. Aunque, como ha contado, sigue mostrando su esencia, nos confirma también que "no tiene nada que ver con lo que hago en el programa" (en La revuelta).
La comedia se podrá disfrutar en tres lugares y fechas:
- Barcelona: 22 de febrero en la Sala Razzmatazz.
- San Sebastián: 13 de marzo en el Teatro Kursaal.
- Madrid: 15 de marzo en la sala La Riviera.
Además, la intención es que se inicie una gira más extensa si tiene éxito.
Charlando sobre su carrera
Si eres famoso, es muy habitual que te paren para pedirte fotos y que muestres tu talento. Como maestro del beatbox (una forma de hacer percusión con la boca) y de la imitación de sonidos, Grison no se libra. Pero, ¿está cansado de que le paren? ¿Le molesta? Para nada. "Yo me debo a mis chavales [...] Me gusta agradar [...] Yo creo que es el signo de mi vida, ¿no? El entretener a la gente".
""
Ángel Carmona y Antonio Vicente también han aprovechado para recordarle su primera aparición en el programa de David Broncano. "Hace más ruidos con la boca que mi abuela una vez que la echamos por un pedregal con la dentadura postiza", bromeó David Broncano para presentarle.
También han aprovechado para preguntarle qué le diría el joven Grison al Grison ya experto en televisión. "Que pida más dinero", ha bromeado.
Y como no podía ser de otra manera, la entrevista ha terminado con una sesión de improvisación musical... ¡con Carmona acompañando a la guitarra!