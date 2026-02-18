'No es fácil ser Grison', el nuevo espectáculo del colaborador de 'La revuelta'

Audiovisuales, improvisación y muchas risas. Es lo que vivirán los espectadores que vayan a ver No es fácil ser Grison, el nuevo espectáculo del cómico, músico y miembro del equipo de La revuelta. Grison se ha pasado por Mañana más para charlar con Ángel Carmona y Antonio Vicente.

Una comedia musical "más currada"

No es fácil ser Grison es una comedia musical con un trabajo de guion y un gran apoyo audiovisual. "Ya me sentía con la con la obligación de hacer algo más currado, claro, pero vamos, sigue siendo mi esencia. O sea, sigo siendo yo dejándome el pecho ahí con la peña y mucha improvisación con el público".

Aun así, también se trata de una obra abierta a cambios. Grison nos cuenta que "todos los días en los shows pruebo algo nuevo a ver qué pasa y si funciona, pues ahí se queda".

Grison muestra otras facetas en este nuevo espectáculo. Aunque, como ha contado, sigue mostrando su esencia, nos confirma también que "no tiene nada que ver con lo que hago en el programa" (en La revuelta).

La comedia se podrá disfrutar en tres lugares y fechas:

Barcelona: 22 de febrero en la Sala Razzmatazz.

22 de febrero en la Sala Razzmatazz. San Sebastián: 13 de marzo en el Teatro Kursaal.

13 de marzo en el Teatro Kursaal. Madrid: 15 de marzo en la sala La Riviera.

Además, la intención es que se inicie una gira más extensa si tiene éxito.