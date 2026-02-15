Reese Witherspoon se pasa a la comedia de acción y se mide con Chris Pine y Tom Hardy en 'Esto es la guerra'

FDR y Tuck son amigos, buenos amigos, además de compañeros de trabajo. Los dos son agentes de la CIA, así que, confían plenamente uno en el otro porque se han de enfrentar a situaciones extremas casi en cada momento. Sin embargo, se les ha presentado un problema que no vieron venir y que va a poner patas arriba una amistad consolidada durante años: se enamoran de la misma mujer, de Lauren.

Este es, a grandes rasgos, el argumento de Esto es la guerra, una comedia de acción y romance que te hará pasar un buen rato en el sofá. El reparto bien merece la pena: Chris Pine interpreta a FDR Foster, Tom Hardy es Tuck y la gran Reese Witherspoon se mete en la piel de Lauren, la mujer por la que los dos pierden las formas y algunas cosas más.

Todo arranca en una página de citas. Tuck no tiene mucha suerte en el amor; su compañero y amigo FDR es mujeriego, y tampoco conoce a nadie que le atraiga de verdad; Lauren se encuentra en la misma tesitura: conoce a hombres, pero ninguno que le guste realmente hasta que se encuentra con dos interesantes a la vez: Tuck y FDR.

'Esto es la guerra'

Hacer que la CIA sea creíble El director de la película es Joseph McGinty Nichol, conocido como McG, que arrastraba la fama conseguida por dos entregas de Los Ángeles de Charlie, las de 2000 y 2003 (la de Demi Moore), y por Terminator salvation, con Christian Bale, Sam Worthington y Bryce Dallas Howard. El director contó con los guionistas Timothy Dowling, Simon Kinberg y Marcus Gautesen, con experiencia en la comedia, pero había que emplearse a fondo para que los personajes de los agentes de la CIA fueran realmente creíbles. Esta tarea recayó en Paul Maurice, asesor militar con amplia experiencia en guerra y asesor técnico de la CIA en la película. Maurice colaboró estrechamente con Pine y Hardy para dotarlos de una gran destreza en el manejo de armas y el combate cuerpo a cuerpo. Maurice trabajó también en Juego de Ladrones: el atraco perfecto, con Gerald Butler. Varios actores fueron considerados para interpretar los papeles de los actores protagonistas. Algunos de ellos fueron Sam Worthington, Colin Farrell, Justin Timberlake y Seth Rogen. Finalmente los elegidos fueron Chris Pine y Tom Hardy. A James Franco se le ofreció uno de los papeles pero lo rechazó. Reese Witherspoon, en 'Esto es la guerra'

Pub real y concurrido en Vancouver Lauren Scott y Tuck Hansen, los personajes que interpretan Reese Whiterspoon y Tom Hardy, se conocen en un pub real del centro de Vancouver, en Canadá. Este pub es el The Blarney Stone y es conocido por ser uno de los locales gastro más concurridos de la ciudad.

Reese Witherspoon, en el centro de la acción La presencia de Reese Witherspoon, una de las mujeres más poderosas de Hollywood (sobre todo como productora), es un plus para Esto es la guerra. Hablamos de una actriz que domina el drama y la comedia por igual: con sus papeles dramáticos logra premios y el reconocimiento de la crítica y con sus comedias logra popularidad y suculentos ingresos en taquilla. McG destacó la preparación física a la que se sometieron Chris Pine y Tom Hardy, pero quiso remarcar el trabajo de la actriz. "El público verá una primicia cinematográfica: Reese Witherspoon se mezcla con los chicos en una acción a toda velocidad. No solo conduce a toda velocidad en un circuito militar en un cupé descapotable, sino que también vuela en un trapecio oscilante y se pone una máscara y un arma de fuego para una intensa y despiadada partida de paintball. Al final de la película, Reese es el centro de la acción". La ganadora de un Oscar por su papel en la película La cuerda floja (Walk the line, en inglés), que protagonizó junto a Joaquin Phoenix, es una de las estrellas más destacadas de Esto es la guerra. Reese Witherspoon cuenta con una carrera profesional muy consolidada, tanto en la gran pantalla como con series de gran éxito: Big Little Lies o The Morning Show son solo dos ejemplos de ello. 'Esto es la guerra'

Unidos por Star Trek Chris Pine y Tom Hardy tienen más cosas en común, además de formar el dúo masculino de esta cinta. Los dos han aparecido en películas relacionadas con Star Trek: La serie original (1966). Hardy interpretó al pretor Shinzon en Star Trek: Némesis (2002), mientras que Pine interpretó al capitán James T. Kirk en Star Trek (2009), Star Trek: En la oscuridad (2013) y Star Trek: Más allá (2016).