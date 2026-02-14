Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el domingo 15 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El domingo 15 de febrero es un día sin participación española, pero tendremos la final femenina de saltos de esquí, pruebas espectaculares como las finales masculinas de moguls en dúo y la de persecución por equipos de patinaje de velocidad y la final de skeleton de equipo mixto, entre otras.

Franjo von Allmen y Johannes Klaebo son los reyes de estos Juegos. El suizo, de 24 años, ha debutado en unos Juegos Olímpicos con tres oros en descenso, combinada por equipos y supergigante. El noruego ha logrado también tres medallas de oro en Milano Cortina, pero lleva un total de diez olímpicas y ocho de ellas en lo más alto del cajón. Este domingo 15 de febrero podría sumar la undécima.

Nueve finales y dos clásicos en categoría femenina Los platos fuertes de la jornada serán las nueve finales que se podrán ver en RTVE Play, entre las que destaca la final femenina de eslalon gigante y la de saltos de esquí. Además, tendremos las masculinas de moguls dúo en esquí acrobático, la de persecución 12,5 km de biatlón, la de relevos 4 x 7,5 km de esquí de fondo y la de persecución por equipos de patinaje de velocidad y, en la misma disciplina, la femenina de 500 m. Por último, las de equipo mixto de skeleton y cross de snowboard. Hay también un gran partido masculino de curling entre Suecia y Gran Bretaña, que abre la jornada a las 9:05, y otro de hockey sobre hielo que enfrenta a Suiza y República Checa, el inicio del bobsleigh, la clasificación masculina del big air de esquí acrobático y acabamos con el programa corto por parejas de patinaje artístico. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Klaebo, a por la undécima, y Leerdam, a por la tercera La bicampeona y triple medallista olímpica y ocho veces campeona mundial, Mikaela Shiffrin, quiere frenar su mala racha en el eslalon gigante. La estadounidense no logró ningún metal en Pekín 2022 y está ante su gran oportunidad de no irse de vacío también de Milano Cortina 2026. La italiana Federica Brignone es la otra gran favorita. La eslovena Nika Prevc, que ha logrado dos medallas por equipos con solo 20 años en estos Juegos, puede conseguir la primera individual en saltos de esquí. Los noruegos Johannes Thingnes Bo y Sturla Holm Laegreid aspiran a destronar al campeón olímpico francés Quentin Fillon Maillet en biatlón. 01.13 min Eslovenia, oro en equipos mixtos de saltos de esquí: la revancha de los hermanos Prevc Klaebo puede sumar su undécima medalla y Noruega es favorita al oro en relevos 4 x 7,5 km; sería el cuarto en estos Juegos para él. La francesa Julia Simon y la noruega Elvira Öberg son las máximas candidatas en cualquier disciplina del biatlón. Noruega, Países Bajos y Estados Unidos se disputarán el patinaje de velocidad por equipos masculino y la neerlandesa Jutta Leerdam puede conseguir su segundo oro en Milano Cortina, con permiso de su compatriota Femke Kok y la campeona olímpica de la distancia, la estadounidense Erin Jackson, ambas, a priori, mejores en los 500 metros. Por último, Alemania es, sin duda, el rival a batir en la final de equipo mixto de skeleton.