Carmen Machi, sobre 'Aída y vuelta': "Siempre vi una muy buena película en la idea"

La actriz Carmen Machi ha visitado El despertador de RNE para presentar Aída y vuelta, una producción dirigida por Paco León que narra la vida detrás de las cámaras de los actores de la serie Aída. Carmen Machi protagonizó esta serie de comedia y sátira social que fue una secuela de Siete vidas y se convirtió en un éxito intergeneracional.

La actriz madrileña también ha repasado otros proyectos y reflexionado sobre su carrera y su profesión.

Un nuevo taquillazo En España más de 500.000 espectadores ya han visto Aída y vuelta, que ha recaudado más de tres millones de euros. Además, está iniciando su gira internacional. El pasado 6 de febrero se estrenó en Estados Unidos, también con una gran acogida. Carmen Machi cuenta que fue ella quien lanzó la propuesta: "Se me ocurrió un poco después de una reunión nuestra que podíamos hacer una película para juntarnos de nuevo". La actriz confiesa que lo ha vivido "como un presente, no como un pasado [...] Siempre vi una muy buena película en la idea y no he tenido un trauma ni una nostalgia". Para la actriz, el personaje de Aída se ha convertido en un icono de empoderamiento femenino. Le guarda un especial cariño y piensa que "lo que he vivido con Aída no lo he vivido con ningún otro personaje". Pero hubo un momento en el que sintió que tenía que dejarlo. De hecho, es una de las tramas de Aída y vuelta. Acostumbrada a cambiar mucho de personaje por el teatro, llevar más de 10 años interpretándola se le hacía cuesta arriba. "Yo me quedé más porque no me dejaban irme [...], pero porque no era fácil, no era porque ellos fueran unos chungos ni muchísimo menos. Que quede claro, es porque Aída estaba en las cifras más altas en ese momento [...] Era lógica la presión que sufres desde allí". 'Aída y vuelta', un "viaje al pasado con un retorno al presente" para reflexionar sobre los límites del humor