Carmen Machi, sobre 'Aída y vuelta': "Siempre vi una muy buena película en la idea"
- La actriz presenta la película de Paco León sobre un rodaje de la serie Aída
- La producción lleva recaudados más de tres millones de euros
La actriz Carmen Machi ha visitado El despertador de RNE para presentar Aída y vuelta, una producción dirigida por Paco León que narra la vida detrás de las cámaras de los actores de la serie Aída. Carmen Machi protagonizó esta serie de comedia y sátira social que fue una secuela de Siete vidas y se convirtió en un éxito intergeneracional.
La actriz madrileña también ha repasado otros proyectos y reflexionado sobre su carrera y su profesión.
Un nuevo taquillazo
En España más de 500.000 espectadores ya han visto Aída y vuelta, que ha recaudado más de tres millones de euros. Además, está iniciando su gira internacional. El pasado 6 de febrero se estrenó en Estados Unidos, también con una gran acogida.
Carmen Machi cuenta que fue ella quien lanzó la propuesta: "Se me ocurrió un poco después de una reunión nuestra que podíamos hacer una película para juntarnos de nuevo". La actriz confiesa que lo ha vivido "como un presente, no como un pasado [...] Siempre vi una muy buena película en la idea y no he tenido un trauma ni una nostalgia".
Para la actriz, el personaje de Aída se ha convertido en un icono de empoderamiento femenino. Le guarda un especial cariño y piensa que "lo que he vivido con Aída no lo he vivido con ningún otro personaje".
Pero hubo un momento en el que sintió que tenía que dejarlo. De hecho, es una de las tramas de Aída y vuelta. Acostumbrada a cambiar mucho de personaje por el teatro, llevar más de 10 años interpretándola se le hacía cuesta arriba.
"Yo me quedé más porque no me dejaban irme [...], pero porque no era fácil, no era porque ellos fueran unos chungos ni muchísimo menos. Que quede claro, es porque Aída estaba en las cifras más altas en ese momento [...] Era lógica la presión que sufres desde allí".
Furia y otros proyectos
Además de Aída y vuelta, Carmen ha protagonizado la serie Furia. Una comedia negra creada por Félix Sabroso, con una mirada muy concreta sobre la rabia, la injusticia y el humor incómodo. En ella, cinco mujeres se enfrentan a diversas situaciones límite conectadas entre sí.
Carmen Machi interpreta a Marga, una artista casada con Roberto (Alberto San Juan), directivo de televisión. Comparte papel protagonista con Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro.
Carmen nos confiesa que tiene una fe ciega en Félix Sabroso. Es una de las personas con las que firma sin leer antes el guion, sin pensárselo dos veces.
Uno de los proyectos a los que le tiene especial cariño es La voluntaria, de Nelly Reguera: "Me dio mucha pena lo desapercibida que pasó". La película se estrenó en 2022, cuando seguíamos en pandemia por la COVID-19.
““
Para finalizar la entrevista, ha respondido a una pregunta que no podía faltar: los futuros proyectos. Y como suele pasar, habrá que esperar para conocerlos. "Está ahí mi representante, que está diciendo que me calle [...]. A lo mejor dentro de un mes puedo decir algo".