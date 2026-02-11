Hora y dónde ver gratis en TV el Atlético de Madrid - F.C. Barcelona, semifinales de Copa del Rey

Atlético de Madrid - F.C. Barcelona, partido de semifinales de la Copa del Rey, se disputa este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada en la Copa del Rey que se saldó con el pase del conjunto azulgrana tras empatar en la ida (4-4) en el Camp Nou y ganar (0-1) en el Metropolitano. Después, los de Hansi Flick conquistaron el trofeo en la final ante su eterno rival, el Real Madrid.

Los blaugranas llegan en un buen momento, como líderes de la Liga donde suman 58 puntos, con 19 victorias, un empate y tres derrotas. En este partido de la Copa del Rey, Flick no podrá contar con Pedri y está en duda Raphinha. Por su parte, los del "Cholo" Simeone ocupan en el tercer puesto en la clasificación liguera con 45 puntos y para el duelo contra el Barcelona tendrán una baja importante en el centro del campo, la de Pablo Barrios.

El Atlético de Madrid ha accedido a semifinales tras eliminar en anteriores rondas al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5), mientras que el Barcelona dejó por el camino a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

F.C. Barcelona - Atlético de Madrid, en un partido de Liga