La comedia de Emily Blunt que plantea la eterna cuestión. ¿Amor o trabajo? La respuesta en 'Eternamente comprometidos'

Emily Blunt es una de las actrices británicas con mayor proyección internacional en Hollywood. Uno de sus papeles más reconocidos es el de Emily Charlton en El diablo viste de Prada, cuya secuela tiene previsto su estreno a finales de abril. En la película, interpreta a la asistente sénior de Miranda Priestly (Meryl Streep), un personaje marcado por su entrega absoluta al trabajo y su relación inicial de confrontación con Andrea (Anne Hathaway). Recientemente, la hemos visto en la gran pantalla en una de las grandes producciones de Oppenheimer y junto a Ryan Gosling en El especialista. Por la cinta de Christopher Nolan, Blunt recibió su primera nominación a los Premios Oscar a Mejor actriz de reparto.

Dentro de su trayectoria en la comedia romántica, Eternamente comprometidos es otro de los títulos destacados de su filmografía. La película, dirigida por Nicholas Stoller y disponible por tiempo limitado en RTVE Play, cuenta con Jason Segel y Chris Pratt en el reparto. En el largometraje, Tom Solomon es un joven cocinero que, tras un año de relación con Violet Barnes, le propone matrimonio. Sin embargo, una sucesión de imprevistos, compromisos profesionales y viajes va retrasando la boda, poniendo a prueba la estabilidad de la pareja. ¿Lograrán finalmente pasar por el altar? ¿O romperán antes de darse el "sí, quiero"?

Jason Segel, guionista y protagonista Jason Segel se dio a conocer por su interpretación de Marshall Eriksen en la serie de comedia Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014). El papel de Eriksen le venía como anillo al dedo y le permitió ganarse el cariño de los fans de la producción estadounidense. Además de dedicarse a la interpretación, el actor nacido en Los Ángeles también es guionista y productor. Precisamente en Eternamente comprometidos, Segel ejerce como guionista y da vida al personaje de Tom Solomon. Para el estadounidense no es la primera vez que trabaja con el director Nicholas Stoller. Juntos colaboraron en Paso de ti (2008), donde Stoller se encargó de la dirección y Segel del guion, además de interpretar al protagonista. En Todo sobre mi desmadre (2010), Stoller volvió a asumir la dirección y el guion junto a Segel, quien en esta ocasión no apareció en pantalla. Los viajes de Gulliver (2010), por su parte, fue escrita por Stoller e interpretada por Segel, mientras que Los Muppets (2011) contó con el guion de ambos y, nuevamente, con Segel como actor.

Un papel hecho para Emily Blunt El papel de Violet fue escrito específicamente para Emily Blunt. "Puede ser divertida y también dramática. Es muy difícil encontrar a alguien que interprete a tu pareja en pantalla, porque también tiene que parecer que sois mejores amigos", reveló Jason Segel en una entrevista con The Hollywood Reporter. Ambos actores mantienen una estrecha amistad, y Segel la considera una de las mejores actrices con las que ha trabajado. Pudimos verlos compartir pantalla interpretando a una bonita pareja en Los viajes de Gulliver y posteriormente en Los Muppets. Jason Segel y Emily Blunt frente a la Opera House de Sydney promocionando 'Eternamente comprometidos' (2012) EFE/TRACEY NEARMY La intérprete británica también participó activamente en la construcción de su personaje. "Lo que hacen estos chicos es reescribir completamente el guion con el personaje en mente, y por eso parecen tan ricos", explicó Blunt. En una de las secuencias de la película, Tom Solomon atraviesa un momento de depresión, algo que también se refleja en su aspecto físico. Blunt propuso entonces que Violet actuara como si no ocurriera nada, una actitud que definió como "algo muy británico".