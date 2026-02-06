El superviviente de 'La fiera': "Es una historia real con poca ficción"
- El cineasta Salvador Calvo y el actor Carlos Cuevas presentan La fiera en Las mañanas de RNE
- Salvador Calvo busca "romper los prejuicios en torno a los deportes de riesgo"
Cuando en 2013 falleció el empresario Álvaro Bultó, pocos sabían qué era exactamente aquello del salto base que acabó con su vida. Una tragedia similar volvió a llenar titulares meses después cuando, durante un acto de homenaje a Bultó, moría el cocinero Darío Barrio practicando el mismo deporte.
Sus nombres eran los más conocidos de los cinco amigos que se iniciaron juntos en esta práctica, de los cuales tan solo uno —Armando del Rey— sobrevive en la actualidad. Esta es la historia que el cineasta Salvador Calvo narra en La fiera, una cinta que destaca este fin de semana entre los estrenos en las salas de cine.
Una historia real, con poca ficción
El superviviente del quinteto, Armando del Rey, destaca en Las mañanas de RNE que esta película "no es que sea una historia basada en hechos reales, es una historia real con poca ficción". Miguel Bernardeau es el actor que se pone su traje con alas bajo la dirección de Salvador Calvo.
Su intención a la hora de rodar es la de ahondar en la mente de estos cinco pioneros del salto base, saber cómo viven ese momento y por qué lo hacen, quizá porque "por estar en contacto directo con la muerte, se sienten más vivos", reflexiona el cineasta ante las preguntas de Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio.
El otro objetivo que Calvo se marcó a la hora de afrontar este reto fue "romper los prejuicios en torno a los deportes de riesgo: habrá muchísima gente que los considere locos egoístas".
La vida en peligro por el carpe diem
José Manuel Puga se mete en la piel de Manolo Chano, David Marcé interpreta a Álvaro Bultó y Miguel Ángel Silvestre da vida a Darío Barrio. El quinto componente es el actor Carlos Cuevas, que interpreta a su tocayo Carlos Suárez, a quien pudo conocer mientras preparaba su personaje y que falleció al inicio del rodaje de la película.
El actor destaca el privilegio que supuso escalar con él durante un par de meses antes de su accidente e intentar absorber todo aquello que él quería que se contara en la película. A juicio de Cuevas, lo que interesa del filme es "descubrir el cableado que hay detrás de estas personas, por qué toman las decisiones que toman teniendo una edad, una pareja, un trabajo estable… Hemos entendido que cada uno tiene su motivo".
Al final, destaca el actor catalán, "son un grupo de personas que toma sus decisiones cada día y que no viven víctimas de una inercia y de una decisión tomada hace mucho tiempo atrás, sino que se levantan cada mañana y toman su propia decisión".
Este ha sido el gran reto del cineasta, "contar o acercarme a la mente de ellos". Según el superviviente del quinteto de amigos, el reto se ha conseguido.