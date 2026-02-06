El superviviente de 'La fiera': "Es una historia real con poca ficción"

Cuando en 2013 falleció el empresario Álvaro Bultó, pocos sabían qué era exactamente aquello del salto base que acabó con su vida. Una tragedia similar volvió a llenar titulares meses después cuando, durante un acto de homenaje a Bultó, moría el cocinero Darío Barrio practicando el mismo deporte.

Sus nombres eran los más conocidos de los cinco amigos que se iniciaron juntos en esta práctica, de los cuales tan solo uno —Armando del Rey— sobrevive en la actualidad. Esta es la historia que el cineasta Salvador Calvo narra en La fiera, una cinta que destaca este fin de semana entre los estrenos en las salas de cine.

26.02 min Las mañanas de RNE - Salto al vacío con 'La fiera'

Una historia real, con poca ficción El superviviente del quinteto, Armando del Rey, destaca en Las mañanas de RNE que esta película "no es que sea una historia basada en hechos reales, es una historia real con poca ficción". Miguel Bernardeau es el actor que se pone su traje con alas bajo la dirección de Salvador Calvo. Su intención a la hora de rodar es la de ahondar en la mente de estos cinco pioneros del salto base, saber cómo viven ese momento y por qué lo hacen, quizá porque "por estar en contacto directo con la muerte, se sienten más vivos", reflexiona el cineasta ante las preguntas de Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio. El otro objetivo que Calvo se marcó a la hora de afrontar este reto fue "romper los prejuicios en torno a los deportes de riesgo: habrá muchísima gente que los considere locos egoístas". Fotograma de 'La fiera'