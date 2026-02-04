'La fiera': Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre interpretan a los pioneros del salto base

La fiera es una película basada en la historia real de los precursores del salto con traje de alas en España: Carlos Suárez, Darío Barrio, Armando del Rey, Manolo Chana y Álvaro Bultó, cuya pasión los llevó a saltar desde la cascada más alta de Sudamérica, las montañas de Suiza o los fiordos noruegos.

Una película dirigida por Salvador Calvo (1898. Los últimos de Filipinas), que llega a los cines este viernes (6 de febrero) y que está protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre, Candela González y Stéphanie Magnin. Hemos hablado con todos ellos en Madrid.

“Sobre todo –asegura Salvador Calvo-, es una película que habla sobre poder elegir la vida que tú quieres vivir y que, cuando esta termine, no sientas arrepentimiento por haber vivido la vida que otros han elegido para ti. Esa es la lección que yo saco de la película y de la vida”.

“La libertad y la amistad también tienen mucha importancia –añade el director-. Una amistad que no se fragua solo en el momento del salto sino también durante los viajes y la convivencia antes y después de esos saltos. Esa convivencia hace que se genere un vínculo muy potente entre ellos. Y la historia también habla sobre la conexión con la naturaleza de estos deportistas”

“Pero no es una alabanza a este tipo de vida –asegura Salvador-, porque presentamos las cosas buenas y malas. También nos preguntamos hasta qué punto se pueden tener hijos llevando este tipo de vida. Y de lo difícil que puede resultar para la pareja y las familias. Hay muchas preguntas que surgen y por eso creo que esta es una de esas películas que la gente comenta cuando sale del cine”.

El director Salvador Calvo (2d) junto a Miguel Ángel Silvestre (d), Miguel Bernardeau (i), Carlos Cuevas (i), Stéphanie Magnin (2i) y Candela González (2d) (EFE/J.J. Guillén)

“Una película ambiciosa y muy compleja” En cuanto al rodaje, Salvador nos comenta: “Ha sido una película ambiciosa y muy compleja, pero, aparte de rodar esos saltos y esas escaladas tan espectaculares, he intentado acercarme a los personajes para ver cómo lo viven y qué sienten por dentro”. En definitiva, acercarnos a la fiera: “El título de La fiera –asegura Salvador-, se inspira en el libro Alimentar a la bestia, de Al Álvarez, que es un libro de cabecera para todos los alpinistas y la gente relacionada con los deportes extremos. Cuenta cómo estos deportistas intentan todos los días superarse a sí mismos. Se ponen unos límites e intentan todos los días llegar un poquito más lejos y eso te hace crecer como persona. Es una filosofía que puedes aplicar a todo en la vida. Y de eso también habla la película, de un grupo de personas han elegido ese estilo de vida diferente y que reivindican la libertad de vivir a su manera”. Una vida que no está exenta de riesgos, ya que, de los cinco protagonistas reales solo sobrevive uno, Armando del Rey; ya que Carlos Cuevas, asesor de la película, falleció el 1 de abril cuando preparaba el rodaje. “Carlos era una bellísima persona, un tipo muy extrovertido -destaca Salvador-. Para nosotros fue una maravilla poder conocerlo y una enorme tristeza perderlo en los previos del rodaje de la película. Pero creo que eso nos hizo conectar más con la historia y convertirla en un homenaje a estos deportistas que se dedican al Salto Base”.

Carlos Cuevas es Carlos Suárez Carlos Cuevas interpreta a Carlos Suárez, el protagonista. Le preguntamos qué cree que lleva a estos deportistas a arriesgar la vida. “Esa es la pregunta de la película: ¿Cuánto de grande es tu fiera, tu pasión, tu pulsión, como para arriesgarte de esa manera? Y la respuesta yo creo que tiene que ver con el deseo y con lo que te genera lo que haces. Si te genera muchas más cosas positivas de las que te puedes generar negativas, es lo que nos lleva a aceptar ese riesgo. Este es un grupo de amigos que practicaba un deporte muy extremo, en el que pueden pasar cosas muy horribles, pero que, a la vez, todo lo que acompaña a ese riesgo es muy luminoso”. “Yo tuve el privilegio –añade el actor-, de conocer a Carlos Suárez, de poder escalar con él un par de meses antes del rodaje, y lo recuerdo como una persona luminosa, sonriente, generosa, apasionada, divertida e implicada. Y he intentado transmitir eso, su actitud, su espíritu, sin hacer una imitación explícita de los personajes. Lo que me gustaría es que la gente que conoció a Carlos pueda intuir ese espíritu tan luminoso suyo a través de mi interpretación”. En cuanto a la preparación para la película, Carlos nos confiesa: “Siempre que nos toca hacer un personaje intentamos aproximarnos a él. Si es músico, intentamos aprender música, y si es escalador, intentamos entender de qué va este universo. Yo intenté aprender todo lo que pude de Carlos y pasar tantas horas como puede en el rocódromo antes y durante el rodaje de la película. Quería entender una serie de actitudes, de gestos, de maneras de vivir este deporte que es tan diferente a los que yo practicaba”. Aunque ninguno de los tres actores se atrevería con el Salto Base, Carlos asegura que: “Después de la película se me ha quedado el gusanillo de saltar en paracaídas desde una avioneta, que es algo que Miguel si ha hecho”. Carlos Cuevas en una imagen de 'La fiera' (©Nico de Assas) Nico de Assas Nico de Assas

Miguel Bernardeau es Armando del Rey Miguel Bernardeau ha podido preparar su personaje con la ayuda de Armando del Rey, el único superviviente del grupo: “Armando es una persona increíble, muy interesante y tenemos muchas cosas en común, por lo que nos hemos hecho amigos. Tenemos una forma de vida parecida y nos gustan deportes similares, aunque yo nunca haría Salto Base. Es una persona muy comprometida y gracias a conocerlo pude entender por qué hace lo que hace. Ha sido un placer poder conocerlo”. “La película –añade Miguel-, habla de cómo esa afición se va construyendo poco a poco, de cómo no es una cosa que surge de un día para otro. Armando empezó siendo campeón del mundo de BMX y de ahí llegó al salto base. De él aprendí que en este deporte ha mucha planificación, muchas medidas de seguridad. No están locos y menos Armando, que es una persona muy calculadora, muy precisa y precavida. Me gusta mucho haber podido entender esa contradicción de ser una persona tan precavida y, a la vez, dedicarte a un deporte que puede llegar a estar tan fuera de tu control”. Miguel también destaca que la película hable sobre la amistad masculina: “Creo que esa amistad se muestra de una forma preciosa. Practicar un deporte extremo que te lleva a viajar por todo el mundo también te une muchísimo y les hizo conocerse de una forma muy íntima, más de lo que llegamos a conocer a la mayoría de nuestros amigos. Tener amigos es un regalo, y si además compartes una afición con ellos incluso más. Armando nos contaba que estuvieron en el Salto del Ángel en Venezuela y en otros lugares espectaculares y que se sentían casi como los Vengadores”. Miguel Bernardeau en una imagen de 'La fiera' (©Nico de Assas) Nico de Assas Nico de Assas

Miguel Ángel Silvestre es Darío Barrio Miguel Ángel Silvestre es Darío Barrio que, además de deportista de riesgo, era un reputado cocinero que tenía una Estrella Michelin y que murió el 6 de junio de 2014, durante un homenaje a su amigo Álvaro Bultó, fallecido en Suiza 10 meses antes. “Revisé todas sus entrevistas –nos cuenta Miguel Ángel-, y cuando le veía me daba la sensación de que no le tenía miedo a nada, de que viajaba sin el peso del miedo en los hombros. Tenía como una ligereza y una manera de enfrentarse a los saltos que me hace pensar que para él era algo adictivo vivir con tanta intensidad y enfrentarse a esos contratiempos y vicisitudes que tiene la vida. Y lo hacía con un arrojo y una espontaneidad que me parece muy especial”. “Los saltos de la película los han hecho los especialistas –nos confiesa-. Yo nunca me atrevería. Pero para mí lo importante ha sido comprender que significaba para ellos este deporte, por qué lo hacían y cómo lo hacían. Nos enseñaron también todos los detalles técnicos, para que pudiéramos interpretar nuestro papel de la manera más veraz posible”. Como la buena cocina también exige mucha preparación y perfección, preguntamos a Miguel si cree que tiene algo que ver con el deporte de riesgo: “No sabría decirte. Darío era un gran cocinero que tenía incluso una Estrella Michelín. Yo no soy mal cocinero, pero como te pueden explicar mis amigos, en la película tenía una escena en la que tenía que cocinar y hablar a la vez. Allí me dejaron el cuenco para rallar el parmesano, la pimienta, la sal, los espaguetis y el agua hirviendo”. “Cuando ensayamos yo rallaba el parmesano encima del agua hirviendo, tiraba la pimienta fuera… Y todos me decían: “tranquilo, nadie se va a dar cuenta”. Pero al empezar a rodar el director me paró y me preguntó: “¿Por qué estás echando el parmesano al agua? Se supone que tienes una estrella Michelin". Ese fue mi primer día de rodaje. Fue divertidísimo pero no fui capaz de hacer las dos cosa a la vez. Y ahora mis compañeros ponen en duda que sepa cocinar pero juro que si sé” (Ríe). Miguel Ángel Silvestre en una imagen de 'La fiera' (©Nico de Assas) Nico de Assas Nico de Assas

Candela González es Myriam Candela González interpreta a Myriam, una joven deportista que se acerca al grupo para proponerles saltar desde la famosa Torre Sin Nombre (Pakistán) y hacer un documental sobre la experiencia. Y que acabará manteniendo una relación con Carlos. “Miriam tiene todo que ver con este grupo –nos explica-. Llega con este proyecto porque busca nuevos desafíos en el alpinismo y quiere colaborar con los mejores, los más aventureros y los más atrevidos”. “Ella práctica esquí, escalada, alpinismo e incluso salto base, aunque no sea lo suyo. Pero además de tener ese lado aventurero tiene otro más cabal, más terrenal. Se preocupa por su familia, sus amigos… Y está intentando entender algo que Iris ya ha aprendido, porque lleva más tiempo con el grupo. Quiere formar parte de ese grupo y de ese sentimiento tan especial que los une. Porque admira su forma de compartir la vida, de todo eso que rodea a los saltos como la convivencia, la preparación, la estrategia para conseguirlo”. “Aunque Myriam escale Ochomiles, la considero una persona muy cabal y creo que se complementa muy bien con Carlos –añade-. Ambos acaban eligiéndose pese a todas las dificultades. Y eso habla de la libertad de elegir, del libre albedrío. Carlos sabe quién es Miriam y Miriam quién es Carlos, porque van de frente desde el principio. De alguna manera, Myriam se convierte en los ojos del espectador, ya que es la persona que llega nueva al grupo y nos va mostrando cómo funcionan. Por eso creo que los espectadores se identificarán con ella”. Candela González en una imagen de 'La fiera' (©Nico de Assas) Nico de Assas Nico de Assas