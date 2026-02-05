Luis Zahera y Javier Gutiérrez, dos aves heridas que buscaban amor y encontraron amistad: así es 'Pájaros'

Javier Gutiérrez es Colombo y Luis Zahera es Mario, dos hombres destinados a encontrarse. Colombo trabaja en un garaje 24 horas, un empleo que no le da para mucho y que completa vendiendo marihuana. Es, como quien dice, una perla: su mujer quiere el divorcio y apenas hace caso a su hijo pequeño. Es en el garaje donde ve una oportunidad para conseguir dinero rápido: llevar a Mario —un enfermo tartamudo y empedernido de los pájaros— hasta la Costa Brava en coche para ver grullas.

La travesía parece sencilla pero, al llegar al Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona), Mario descubre que la ruta de las aves ha cambiado y que tienen que ir más hacia el este. ¿Cómo de lejos? Hasta el delta del Danubio, en Rumanía. Colombo acepta la misión, pero trae consigo a Elisabetta (Teresa Saponangelo), una mujer que acaba de conocer y que quiere volver a Italia. Kilómetro a kilómetro recorren Francia, y el día que dejan a Elisabetta en Turín, esta 'cala' perfectamente a Mario. "No es una grulla lo que buscas, ¿no?", le pregunta. "Se llama Olimpia", dice él como respuesta.

Sin revelarle toda la verdad a Colombo, Mario y él prosiguen el viaje, repleto de cientos de anécdotas, muchas de ellas ligadas a las policías de distintos países. En el fondo, lo que ambos logran —cada uno a su manera— es una forma de redención: saldar cuentas con sus propios pecados y dar, por fin, con sus grullas particulares.

Mario (Luis Zahera) y Colombo (Javier Gutiérrez) en Bucarest (Rumanía). RTVE

Un elenco muy destacado y premiado Esta road-movie de perdedores tiene el sello del director Pau Durà. "Son dos tipos entrados en la madurez, con sus heridas y sus miserias", cuenta el cineasta a RTVE.es. "Hay un verdadero juego dramático entre los dos, porque parecen bastante opuestos pero tienen algo en común. Y es que ellos mismos son los responsables de sus miserias y no lo saben o no lo quieren asumir. Ellos son los responsables de la jaula en la que están encerrados al principio de la película”. Se trata del tercer largometraje del alicantino tras rodar Formentera Lady y Toscana, cintas muy queridas en el Festival de Málaga. Precisamente Pájaros estuvo nominada a Mejor película en ese mismo certamen, pero quien puso el sello de oro (o más bien de plata) fue Luis Zahera, que consiguió la Biznaga de Plata a Mejor actor por su interpretación. El gallego, ganador de dos Goya, comenta que "me gusta mucho esa idea de que [Mario y Colombo] son de la misma bandada, aunque no lo sepan. Y lo bonito es cómo se van descubriendo el uno al otro a lo largo de ese viaje físico y metafísico". Javier Gutiérrez y Teresa Saponangelo en 'Pajaros'. RTVE Javier Gutiérrez (La isla mínima, El autor, Modelo 77), la otra mitad, recuerda una reflexión que nunca olvida: "Mi madre decía que solo se aprende de los errores y creo que es cierto, pero ellos al menos son dos perdedores que dan el paso más importante: el de intentar redimirse de sus errores". El trío interpretativo lo completa la actriz Teresa Saponangelo, que consiguió el Premio David de Donatello, el galardón cinematográfico más distinguido de Italia, por su trabajo en Fue en la mano de Dios, de Paolo Sorrentino.

En Valencia pero sin rodar en Valencia Pájaros, película participada por RTVE, es una coproducción entre España y Rumanía. El rodaje tuvo lugar en distintas localizaciones como Barcelona, Girona (concretamente en el parque natural de Castelló d'Empúries), en la región italiana de Piamonte y en Bucarest, la capital rumana. Pese a que el inicio de la cinta transcurre en la Albufera de Valencia, la película no ha recibido ayuda de ningún organismo valenciano. De hecho, ante los problemas de financiación para rodar en la comunidad, tuvieron que simular el paraje natural en el Delta del Ebro, según contó Pau Durà en el medio Valencia Plaza.