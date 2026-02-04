José María Zavala, autor de 'El profeta': "Ves a Jesús en movimiento y lo ves como una persona humana"

Cuando en Penguin Random House le propusieron escribir una novela sobre la vida de Jesús de Nazaret, José María Zavala no se lo pensó dos veces. Así nació El profeta, una ficción histórica que cuenta la vida de Jesucristo desde la perspectiva del soldado romano Lucio Fedro.

El libro se ha convertido en todo un fenómeno editorial y los actos de presentación se han llenado. Por eso, el autor ha visitado Las tardes de RNE para charlar con David Cantero y Marta Solano.

Una perspectiva más humana En El profeta, Zavala muestra el lado más humano de Jesús de Nazaret. "Ves a Jesús en movimiento y lo ves como una persona humana con independencia de tus creencias [...], que respira, que sonríe, que se enfada, que llora". Esta ficción histórica también busca ser un homenaje "a la valentía de las mujeres que acompañaron a Jesús en sus tres años de predicación pública". José María Zavala piensa que El profeta ha triunfado porque conecta con un público más extenso. En sus propias palabras, el libro se dirige más a los no creyentes que a los creyentes, a "personas que necesitan hoy, en el siglo XXI, un mensaje que fue expresado en el siglo I y que se resume en tres pilares fundamentales: paz, amor y esperanza". El autor está muy contento con la acogida: "He sacudido el alma con El profeta y ahora me están sacudiendo el alma los lectores".

El profeta es resultado de un intenso proceso de creación a primera hora de la mañana. Zavala la escribió en un trastero familiar al que llegaba a las seis y media de la mañana y del que no salía hasta las tres de la tarde. "Me tomaba seis o siete cafés menos que tú", bromea con David Cantero. La música clásica le ayudó a inspirarse. Escribía con Pasión según San Mateo, de Bach, de fondo. "Puedo decir que me convertí en testigo directo y estuve en el balcón a los pies de la cruz". Para mostrar la realidad que se combina con la ficción, Zavala ha realizado una extensa labor de documentación. Ya lleva más de 10 años investigando sobre la vida de Jesús de Nazaret. Esta vida también la plasma en trabajos anteriores como Últimas noticias de Jesús y Los Doce. "Me ha alumbrado mucho la ciencia de la arqueología, los hallazgos arqueológicos que nos confirman en la historicidad de Jesús".