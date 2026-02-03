La otra historia de la tragedia de los Andes: 'Viven', la película sin Brad Pitt que parodiaron los Simpson

"¿Qué hemos hecho para que Dios nos pida que nos comamos los cuerpos de nuestros amigos muertos?". Quizás esta sea una de las afirmaciones más potentes de ¡Viven!, la película que cuenta una historia tan extrema como real. Narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, -y algunos familiares- cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972.

Completamente aislados, los días pasaban sin que nadie fuera a rescatarlos por lo que se vieron obligados a recurrir al canibalismo, comiéndose la carne de los compañeros fallecidos. Los que se encontraban más fuertes comenzaron un recorrido por montañas para buscar ayuda. El rescate se produjo 72 días después del accidente: 29 personas murieron y 16 sobrevivieron. Los esfuerzos de búsqueda se vieron obstaculizados por el color del avión que era blanco, y porque los Andes sufrieron la mayor nevada en 50 años. Además del accidente aéreo y las temperaturas gélidas, los supervivientes se enfrentan a una avalancha de nieve que también se cobra algunas vidas.

¡Viven! se estrenó en 1993 y está dirigida y producida por Frank Marshall. La cinta está basada en el libro ¡Viven! (1974), de Piers Paul Read en el que se recogen las entrevistas realizadas a los supervivientes uruguayos del accidente aéreo.

'¡Viven!'

Un rodaje complejo La localización principal de la película fueron las Montañas Rocosas canadienses, específicamente en la estación de esquí de Panorama y otras áreas de la Columbia Británica. Para trasladar a los 150 miembros del elenco y al equipo técnico cada mañana, se necesitaba una flota de cinco helicópteros. En lo que se refiere a las escenas de canibalismo, los actores, en realidad, comen cecina de pavo. Uno de los papeles principales, el de Nando Parrado, está interpretado por Ethan Hawke. Precisamente, Parrado perdió en el accidente a su madre y a su hermana. De hecho, después del suceso afirmó que se alegraba de que su hermana hubiera muerto en sus brazos, y no sola. Por su parte, para el papel de Roberto Canessa, que también fue otro de los supervivientes del accidente, el director Frank Marshall le hizo una audición a Brad Pitt, cuando aún era un actor muy novato. La lectura de Pitt no fue muy potente, así que el elegido fue Josh Hamilton. '¡Viven!'

La parodia de Los Simpson El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se dirigía a Chile se refleja en varias ocasiones en Los Simpson. La primera está basada en la película ¡Viven!, cuando Marge tiene miedo a los aviones y en una sesión de terapia psicológica se hace referencia directa a la cinta de Frank Marshall. Es el capítulo 'Miedo a volar' de la temporada 6 de la exitosa serie. Por otra parte, en la temporada 36, ya con el estreno de la película de J. A. Bayona, La sociedad de la nieve, Los Simpson también se basan en el accidente aéreo de los Andes. El equipo de bolos sufre un siniestro aéreo y quedan atrapados en la montaña. La trama parodia la supervivencia, el canibalismo y las condiciones extremas en las que logran sobrevivir. La sociedad de la nieve, que se estrenó a finales de 2023, consiguió doce premios Goya y estuvo nominada a los Oscar en varias categorías: Mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Otra curiosidad sobre esta historia real, es que en 2005, la televisión uruguaya informó que un excursionista mexicano llamado Ricardo Peña, en una expedición por los Andes, encontró por casualidad una billetera de un superviviente de este accidente. Junto a la cartera, había un rollo de película, dinero en efectivo, documentos de identidad y una chaqueta que habían permanecido enterradas en la nieve durante casi 33 años, a pocos metros del lugar del suceso. El dueño de la cartera, Eduardo Strauch, comentó que le invadieron muchos recuerdos de los 72 días que pasó en la montaña a temperaturas gélidas. "Me recuerda algunos momentos felices que tuvimos allá arriba en la montaña, momentos espirituales, así como todo el sufrimiento y el dolor que pasamos", declaró posteriormente en televisión. '¡Viven!'