Tamara, de gira para celebrar sus 25 años en la música: "No cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora"

Aquella pequeña niña de 7 años que escuchaba una y otra vez las casetes de Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y Luis Miguel nunca hubiera podido imaginar que alcanzaría tan pronto su sueño de ser cantante melódica.

Tamara publicó su primer álbum, Gracias, con tan solo 15 años, y desde entonces es una de las mejores embajadoras del bolero a uno y otro lado del charco. Ahora, 25 años después, celebra con todos sus seguidores una carrera musical que, a pesar de algunos altibajos, está llena de éxitos.

Lo hace con Momentos, una gira muy especial de la que ha hablado con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio en Las mañanas de RNE. "Le hemos puesto ese nombre porque yo explico muy bien lo que voy a cantar, en qué momento, para qué disco y por qué se hizo ese tema", ha subrayado la artista sevillana.

Cuando la experiencia se transforma en canción La celebración de este primer cuarto de siglo en los escenarios comenzó con otra gira ya finalizada, 25 años de corazón, título también de un disco que saldrá a la venta muy pronto. En él se incluirán versiones de grandes clásicos de su repertorio, pero también temas inéditos como "Este amor no me interesa", "Bésame" —de la que Tamara ha grabado también una versión en portugués— y la autobiográfica "Un paso más", que refleja su capacidad de resiliencia ante los momentos difíciles. "No dejemos que la vida ponga límites", reza uno de los versos de la canción. "No cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora, porque creo que todo suma —asegura la cantante—. Lo que ha sido tan maravilloso te lo llevas en tu corazón y lo que no ha sido tan bueno es un aprendizaje, al fin y al cabo, que me ha hecho convertirme en la mujer que soy hoy en día. Y lógicamente, si tú avanzas y maduras como persona, como mujer, eso también se transmite en tu música".