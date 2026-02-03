Tamara, de gira para celebrar sus 25 años en la música: "No cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora"
- La cantante sevillana rinde homenaje a sus seguidores con una nueva serie de conciertos, Momentos
- "Ahora puedo estar en mi carrera al mil por mil", afirma sobre su actual etapa profesional tras la maternidad
Aquella pequeña niña de 7 años que escuchaba una y otra vez las casetes de Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y Luis Miguel nunca hubiera podido imaginar que alcanzaría tan pronto su sueño de ser cantante melódica.
Tamara publicó su primer álbum, Gracias, con tan solo 15 años, y desde entonces es una de las mejores embajadoras del bolero a uno y otro lado del charco. Ahora, 25 años después, celebra con todos sus seguidores una carrera musical que, a pesar de algunos altibajos, está llena de éxitos.
Lo hace con Momentos, una gira muy especial de la que ha hablado con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio en Las mañanas de RNE. "Le hemos puesto ese nombre porque yo explico muy bien lo que voy a cantar, en qué momento, para qué disco y por qué se hizo ese tema", ha subrayado la artista sevillana.
Cuando la experiencia se transforma en canción
La celebración de este primer cuarto de siglo en los escenarios comenzó con otra gira ya finalizada, 25 años de corazón, título también de un disco que saldrá a la venta muy pronto.
En él se incluirán versiones de grandes clásicos de su repertorio, pero también temas inéditos como "Este amor no me interesa", "Bésame" —de la que Tamara ha grabado también una versión en portugués— y la autobiográfica "Un paso más", que refleja su capacidad de resiliencia ante los momentos difíciles. "No dejemos que la vida ponga límites", reza uno de los versos de la canción.
"No cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora, porque creo que todo suma —asegura la cantante—. Lo que ha sido tan maravilloso te lo llevas en tu corazón y lo que no ha sido tan bueno es un aprendizaje, al fin y al cabo, que me ha hecho convertirme en la mujer que soy hoy en día. Y lógicamente, si tú avanzas y maduras como persona, como mujer, eso también se transmite en tu música".
La maternidad frente a los prejuicios
Tamara ha tenido que enfrentarse a prejuicios dentro de la industria musical por su faceta como madre de cuatro hijos. La cantante lamenta que, mientras para los hombres la paternidad no suele verse como un obstáculo, en el caso de las mujeres puede percibirse como una "distracción". No obstante, afirma estar ahora volcada en su carrera "al mil por mil".
En el ámbito personal, también ha gestionado con "decisión" el diagnóstico de su hijo menor, Héctor, que tiene rasgos de trastorno del espectro autista. Para Tamara, el autismo es tan solo una "condición de ser" y destaca la inteligencia de su hijo. "No ha afectado realmente a mi carrera o a mi música, porque él ha nacido con ese rasgo peculiar y no es nada malo", subraya.
Por último, y aunque Tamara lleva el flamenco en la sangre —no en vano es nieta del legendario Rafael Farina—, reconoce que necesitaría "más tablas y vivencias" para atreverse a interpretar el repertorio de su abuelo. Sin embargo, cree no haberse ido "muy lejos" con el suyo: "El flamenco es un cante de raíz, un cante de mucho sentimiento que hay que hacer con alma, pero yo creo que el bolero o la balada la interpretas también con alma, viene también de raíz, sobre todo el bolero".