El trágico final de Jero, el del medio de Los Chichos: su vida forma parte del documental 'Ni más ni menos'

Se llamaba Juan Antonio Jiménez Muñoz, pero todos le llamaban Jero o Jeros y las nuevas generaciones le conocen como El del medio de los Chichos, por la canción que le dedicaron los Estopa. Desde entonces su figura ha ido generando interés y muchos han descubierto a un compositor excelente y a un músico prolífico e influyente. Su historia tiene todos los ingredientes de las clásicas biografías de grandes artistas:

75 años del nacimiento de Jero Nació el 29 de marzo de 1951, en Valladolid y con tan solo seis años perdió a su padre. Cuenta su leyenda que le creció cuidado por su madre y su abuelo, dedicados a la venta ambulante y que la gente empezó a llamarlo Jero porque vendía ristras de ajos. Era el 'ajero', el Jero. La familia se había instalado en Madrid, concretamente en el barrio de Vallecas, y allí conoció a los hermanos Emilio y Julio González Gabarre, que ya se buscaban la vida cantando en fiestas y locales de conciertos. Y así montaron el famoso trío llamado Los Chichos. Los Chichos

Quiero ser libre Jero, también conocido por el mote de Jeros, se dio a conocer como vocalista, pero era el alma del grupo ya que componía y escribía las letras. El grupo fue cogiendo popularidad y llamaron la atención de los flamencos. Antonio Sánchez, padre de Paco de Lucía, les propuso grabar un álbum y el primer tema que tocaron y cantaron en el estudio fue Quiero ser libre. Se dice que Jero lo había escrito a los 19 años, durante los días que estuvo preso tras ser detenido por timar a turistas en la Gran Vía de Madrid. Esa libertad que tanto deseaba encaja muy bien con el nuevo aire que empieza a llegar a España, sobre todo tras las muerte de Franco en 1975. Con temas como 'Ni más ni menos' y 'Te vas me dejas' alcanzan un gran éxito y una gran popularidad y se codean con los reyes de la rumba. Las canciones llegan por la sencillez de las letras y porque hablan de situaciones que van desde lo marginal a lo universal: drogas y pobreza, líos de pareja y almas atormentadas, temas que años más tarde recoge Camela.

Se comieron los 80 Los años 80 fueron muy buenos para el grupo y para muchos fueron la banda sonora de la Transición. En 1982 se unieron a María Jiménez para cantar en directo en el programa Aplauso, de RTVE. Jero, con un traje rojo, y María, tan estupenda como siempre, cantaron 'No puede ser' y 'Haré'. La actuación, de una sensualidad más propia de la Jiménez que de los Chichos, es una de las más icónica de la televisión. Tres años más tarde arrasan con El vaquilla, que forma parte de la banda sonora de Yo, el vaquilla, de José Antonio de la Loma. Según cuentan, fue una idea de El vaquilla y por eso el grupo fue a cantar a la cárcel de Ocaña, en Toledo, donde estuvo preso. No era la primera vez que sus voces se escuchaban en una película, años antes Eloy de la Iglesia contó con ellos en Miedo a salir de noche. La tarde La tarde (con María Casanova) - 31/10/1985 Ver ahora Entrevista a El Vaquilla y actuación de Los Chichos en la cárcel de Ocaña

Jero se va de Los Chichos Pero Jero decidió dejar el grupo y hacer carrera en solitario recuperando el nombre Jeros. Lanzó dos discos realizados en colaboración con su hijo, Julio Jiménez, conocido por Chaboli (es el marido de Niña Pastori). Pero el artista no logró el éxito esperado y no levantó mucho interés. Los Chichos siguieron su andadura musical con la incorporación de Emilio González García, hijo de Emilio. Durante cinco años, Jero fue encadenando fracasos profesionales con problemas personales, cinco años en los que se precipitó al infierno, encadenando adiciones con depresiones, y el dolor que le produjo la muerte de sus dos hermanos. El 25 de octubre de 1995 se quitó la vida lanzándose desde el balcón de casa. "Me llamó un día antes para decirme que quería hablar conmigo. De los tres intentos que tuvo, yo le quité dos. El otro no lo pude evitar. Tuvo mi ayuda y confianza, pero estaba deprimido y no lo pude salvar", recuerda Emilio en el documental de RTVE. Tenía 44 años y dos hijos, y la leyenda dice que dejó una maqueta grabada pero que por deseo familiar nunca se va a editar. Emilio y Julio, fundadores de Los Chichos

Furor por Los Chichos Su legado en enorme, ya que compuso además para otros artistas, algunos tan relevantes como Bambino, Rumba 3, Morena Clara y Las Grecas. Con Los Chichos grabó dieciséis discos y luego lanzó dos en solitario. Compuso más de 200 canciones, casi todas registradas en la SGAE, y muchas de ellas siguen sonando en fiestas y reuniones de amigos que bailan sus rumbas y canturrean sus letras, a veces ajenos a la letra. Su huella en la música, y la de los Chichos, es imborrable. Ya lo dicen los que le sobreviven: "En el cante está Camarón, en la guitarra está Paco de Lucía y en la rumba estamos Los Chichos".