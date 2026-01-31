Susan Sarandon, Robert De Niro, Diane Keaton y Robin Williams: cuatro ganadores de Oscar en la misma película
El trío de actores que compone La gran boda ya es un reclamo más que suficiente para quedarte en el sofá y pasar un buen rato con esta película. Susan Sarandon, que recibirá el Goya Internacional este 2026, Diane Keaton y Robert de Niro llevan el hilo conductor de una historia familiar en la que no sobra nadie, aunque en algún momento parezca que sí.
Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro (Ben Barnes), Ellie Griffin (Diane Keaton) vuelve a su casa diez años después de que su marido Don (Robert De Niro) la engañara con Bebe, su mejor amiga (Susan Sarandon), y se fuera a vivir con ella. Ha pasado una década y parece que las cosas están más calmadas, aunque pronto se empieza a notar que no es así.
Alejandro les anuncia que su madre biológica, que es muy católica, viajará desde Latinoamérica a Estados Unidos para asistir a la boda. Para no decepcionarla les pide a sus padres adoptivos Ellie y Don que finjan que siguen casados durante unos días. Estos acceden, más por obligación que por convicción, y Bebe, la pareja de Don, tiene que salir de escena. A partir de ahí, comienza la tormenta.
Toda esta trama se complementa con el resto de personajes que también dan mucho empaque a esta película. Desde Amanda Seyfried, que interpreta a Missy, la novia de Alejandro, hasta el papel de los hijos biológicos de Ellie y Don. Los dos (Katherine Heigl y Topher Grace) lidian con sus propios líos y problemas que poco a poco intentan solucionar. La gran boda es una disparatada comedia a la que pone la guinda la aparición de Robin Williams en el papel de cura exalcohólico.
Cuatro ganadores de Oscar
El reparto de la La gran boda incluye cuatro ganadores del Oscar: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon y Robin Williams; y una actriz nominada a este consagrado premio: Amanda Seyfried. Con este elenco de lujo, el director de la película Justin Zackham explicaba en una entrevista en Variety su emoción por la realización de este proyecto, con actores icónicos en una divertida y adulta historia que ellos mismos manejan. En esta entrevista, el cineasta también comparte su alegría por tener un equipo, dice, tan increíble.
Pero no es la primera vez que algunos de estos actores trabajan juntos. Por ejemplo, Robert De Niro y Diane Keaton ya coincidieron en sus papeles en otras películas como La habitación de Marvin o El Padrino. Parte II. Además, Robert de Niro también coincidió con Robin Williams en Despertares, una película de 1990.
Robin Williams, otra vez de cura
No es la primera vez que vemos al actor Robin Williams interpretando el papel de un sacerdote que termina casando a una pareja. La primera vez que interpretó un papel parecido fue en la película Hasta que el cura nos separe (2007). En La gran boda, el personaje de Robin Williams cita la frase de Oscar Wilde: "El matrimonio es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. El segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia". Esta película se estrenó en 2013, y un año después, en 2014, el actor falleció.
Una casa de ensueño
La casa principal de La gran boda, donde se celebra la recepción nupcial, sí existe y es una propiedad privada ubicada en Greenwich, Connecticut, que se utilizó para el rodaje principal de la película durante el verano de 2011. Se incluyen escenas también en el área de Stanwich y en una iglesia local.
Precisamente, una de las escenas más comentadas de la película es cuando Nuria, la hermana biológica de Alejandro, se baña completamente desnuda en el lago que hay junto a la casa principal. La actriz Ana Ayora, que interpreta el papel de Nuria Soto en la cinta, afirmó que "definitivamente había un poco de ansiedad, pero esa era Nuria. Ella no lo habría dudado, así que yo no lo dudé".
