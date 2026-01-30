Una nueva forma de vivir el deseo en el nuevo ensayo de Sara Torres, 'El pensamiento erótico'

Con sus anteriores libros, Lo que hay y La seducción, la escritora Sara Torres encontró a un público que acoge con brazos abiertos su estilo delicado, humanista y generoso. En esta ocasión la autora presenta un ensayo que busca escapar del estándar del binarismo heterosexual, con una indagación en el gozo que se aleja de la clásica fábula de un combate entre opuestos. En El pensamiento erótico (Reservoir Books) comparte unas ideas que invitan a una relectura de lo corporal y lo sexual en occidente, proponiendo prácticas gozosas y tiernas. Y así lo expresa en la introducción del libro: «Eros, la arquera, tensa su cuerpo y en esa tensión, inicia lo sexual. Está a punto de ponerse en riesgo: no es un riesgo de muerte, como canta la épica heterosexual, sino de dulzura».

Para Torres, entre los amantes siempre hay una dimensión ética. Los que se buscan y se desean quieren dejar atrás los malos recuerdos, las miradas del pasado, los símbolos, los condicionantes y lo-que-toca. Sueñan con una plena libertad. Los cuerpos anhelan la alegría de amarse, ansían una comunicación profunda y veraz. Quieren, ante todo, amarse bien. «Sonríen antes de comer y miran a los ojos antes de besar, no desean la mascarada ensayada y complaciente del género», escribe Torres en su ensayo.

