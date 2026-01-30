Una nueva forma de vivir el deseo en el nuevo ensayo de Sara Torres, 'El pensamiento erótico'
- La escritora Sara Torres invita a pensar la sexualidad más allá del binarismo heterosexual y de los opuestos
- Ramón Martínez publica Su fulgor puede destruir vuestro mundo, una mirada LGTBI+ de la literatura española
Con sus anteriores libros, Lo que hay y La seducción, la escritora Sara Torres encontró a un público que acoge con brazos abiertos su estilo delicado, humanista y generoso. En esta ocasión la autora presenta un ensayo que busca escapar del estándar del binarismo heterosexual, con una indagación en el gozo que se aleja de la clásica fábula de un combate entre opuestos. En El pensamiento erótico (Reservoir Books) comparte unas ideas que invitan a una relectura de lo corporal y lo sexual en occidente, proponiendo prácticas gozosas y tiernas. Y así lo expresa en la introducción del libro: «Eros, la arquera, tensa su cuerpo y en esa tensión, inicia lo sexual. Está a punto de ponerse en riesgo: no es un riesgo de muerte, como canta la épica heterosexual, sino de dulzura».
Para Torres, entre los amantes siempre hay una dimensión ética. Los que se buscan y se desean quieren dejar atrás los malos recuerdos, las miradas del pasado, los símbolos, los condicionantes y lo-que-toca. Sueñan con una plena libertad. Los cuerpos anhelan la alegría de amarse, ansían una comunicación profunda y veraz. Quieren, ante todo, amarse bien. «Sonríen antes de comer y miran a los ojos antes de besar, no desean la mascarada ensayada y complaciente del género», escribe Torres en su ensayo.
Los mecanismos del placer
La naturalidad, respeto y lucidez con los que Sara Torres escribe sobre amor y deseo han atraído a una legión de seguidores que la han convertido en un icono queer. En su entrevista con Página Dos, la escritora teoriza: «El problema estructural de nuestro pensamiento es el binarismo. Lo real es infinito en sus matices. Sistematizamos una lectura binaria del mundo: blanco y negro, bueno y malo, macho y hembra. Estos reduccionismos no responden a un principio de realidad, sino a un principio de organización de la realidad», describe Torres. La autora ha dedicado su trayectoria profesional al análisis del deseo, el cuerpo y el discurso a través de un aparato crítico feminista e interdisciplinar que entrelaza el psicoanálisis, los nuevos materialismos y los estudios queer.
El segundo ensayo que nos ocupa, que también gira en torno al deseo, es Su fulgor puede destruir vuestro mundo (Egales), de Ramón Martínez. El título nace de un verso de Luis Cernuda que advierte sobre qué podría ocurrir si se visibilizase la sexualidad no normativa. El filólogo Ramón Martínez se dio cuenta, tras años de intensa y minuciosa lectura, de que a la historia de la literatura española le falta una parte importante.
“No interesaba dar esa visión“
Durante mucho tiempo la crítica literaria ha escondido en el armario todo el contenido LGTBI+ que se ha registrado durante siglos en cualquier tipo de documento. Desde las jarchas hasta las novelas juveniles que se publican hoy, la diversidad sexual y de género aparece de forma constante en la literatura: La Celestina, el Lazarillo de Tormes, el Quijote y otros muchos clásicos son más interesantes si no se obvia esa parte de su contenido. «En su momento se pasaron por alto porque no interesaba dar esa visión. Pero se pueden hacer nuevas lecturas y poner piezas que faltaba», cuenta Martínez. El escritor recupera una tradición cultural silenciada y devuelve su lugar en la literatura española a las personas LGTBI+, que siempre formaron parte de esa historia literaria.