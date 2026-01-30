Pablo Sáinz-Villegas: "Ser músico es un acto de generosidad y vulnerabilidad"
- El guitarrista logroñés es el creador de La Rioja Festival, cuya quinta edición se celebra del 14 al 24 de mayo
- "La guitarra en una extensión de mí mismo", ha asegurado en El último tren de Radio Nacional
En sus conciertos es habitual verle tocar la guitarra con los ojos cerrados. Es la manera natural de Pablo Sáinz-Villegas de "convertirse en sonido", como si se zambullera en un río y, desde el momento en que tocara la primera nota, empezara a dejarse llevar por la corriente y los meandros de la música.
Esta poderosa imagen es la que ha utilizado el propio guitarrista en El último tren, el programa de Isabel Gemio en Radio Nacional, para hablar del "acto de generosidad y vulnerabilidad" que supone ser músico.
"A través de la guitarra he ido conociendo esas partes un poquito escondidas o que queremos esconder de nuestra alma. Y me he dado cuenta de que al final la vida es quitarte todas esas corazas y decir: 'Este soy, con mis miedos, mis certezas y mis dudas'. Y cuando salgo al escenario me repito eso", ha explicado.
Aceptar la fragilidad humana en el escenario es lo que ha permitido al músico riojano establecer una "comunión emocional" con el público, al que ofrece su guitarra como una "extensión de sí mismo".
"La música es el lenguaje de las emociones —subraya—, es un lenguaje que unifica la condición humana. Todos sentimos. Y para mí es muy bello tener una profesión donde me dan la oportunidad de recordar a cada una de las personas que tenemos una capacidad extraordinaria de sentir".
De avión en avión por los teatros de todo el mundo
Pablo Sáinz-Villegas ha conseguido ser profeta en su tierra. No en vano es el creador de La Rioja Festival, cuya quinta edición se celebra del 14 al 24 de mayo bajo el lema Crisol. Pero el camino para conseguir ese reconocimiento comenzó a recorrerlo a los 6 años, cuando aprendió a tocar la guitarra en un entorno familiar sin tradición musical. Un año después actuaba por primera vez sobre un escenario.
Su virtuosismo lo ha convertido ahora en uno de nuestros guitarristas de mayor proyección internacional. Desde su debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ha tocado con más de 40 orquestas. Es el motivo por el que casi nunca está en sus casas de Madrid, Nueva York y Miami, una vida nómada en la que, eso sí, siempre está acompañado de su familia. "Tenemos una niña de un año y ocho meses y hemos volado 120 veces en el último año. Es una aventura preciosa viajar con la familia, y la niña está creciendo de teatro en teatro".
Llevando la música a quienes más la necesitan
La música de Pablo Sáinz-Villegas no solo puede escucharse en los grandes teatros del mundo. Desde 2008 lidera un proyecto filantrópico, Música sin fronteras, cuyo objetivo es acercar la música clásica a niños que viven en zonas vulnerables. Una iniciativa por la que ha tocado de forma gratuita para más de 45.000 jóvenes —no solo en La Rioja, sino también en Tijuana o San Diego— y que le ha reportado grandes lecciones de vida.
"He aprendido que la música es para todos, que no hace falta entender de música clásica para disfrutarla y que el secreto está en el catalizador de esa experiencia que somos los músicos, el ir donde están ellos, el ponernos los pantalones vaqueros, darles la mano y contarles una historia, porque al final los músicos y los artistas somos contadores de historias a través de sonidos, somos poetas del aire", concluye.