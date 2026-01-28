Antoni Tàpies: el gran artista español del siglo XX

En sólo unos días, el próximo 6 de febrero, se cumplirán catorce años del adiós al pintor, escultor y teórico del arte Antoni Tàpies i Puig (Barcelona, 13 de diciembre de 1923 - 6 de febrero de 2012), uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1990, por su trayectoria innovadora y su capacidad de proyección artística desde el informalismo.

Arturo Martín comparte madrugada con Inma Prieto, curadora de arte, historiadora, escritora, y directora del Museo Antoni Tàpies desde 2023, institución creada por el propio artista en 1984 para potenciar el arte contemporáneo.

A su parte más humana y familiar nos aproximamos con su hijo Antoni Tàpies i Barba (Barcelona, 1956), médico y poeta, fruto de su matrimonio con Teresa Barba i Fàbregas, con la que tuvo otros dos descendientes: Clara y Miquel Àngel.

De formación autodidacta, Tàpies fue uno de los fundadores del movimiento Dau al Set en 1948, relacionado con el surrealismo y el dadaísmo. Posteriormente, se convirtió en uno de los principales exponentes del informalismo, y dentro de este movimiento se situó dentro de la denominada “pintura matérica”, caracterizada por el empleo de materiales heterogéneos, muchas veces de desecho o de reciclaje.

Antoni Tàpies. Autorretrato, 1947 © Fundació Antoni Tàpies, Barcelona © FotoGasull, 2023

Entre sus obras más importantes destaca el Autorretrato de 1947 (de su primera fase como dibujante con tinta china), Blanco con manchas rojas (1954), Gran Equis (1962), L’esperit català (1971), y Grattage Rojo (2008).

Con Mara Peterssen regresamos a 2012, año de su fallecimiento, para rescatar otras despedidas, como las de Whitney Houston y Donna Summer.

Lucía Sancho recuerda que en aquella época, los Patios de Córdoba fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Patio cordobés

Pastora Vega nos lleva al estreno de la serie histórica Isabel, inspirada en la reina Isabel I de Castilla, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho en los papeles de los Reyes Católicos.

En el capítulo de Historias Mínimas, David Zurdo nos habla de la peor experiencia de “puenting” jamás vista, aunque con final feliz. A una joven australiana llamada Erin Langworthy se le rompió la cuerda sobre el río Zambeze, infestado de cocodrilos… y sobrevivió.

Para borrar esta escena tan dramática, JPelirrojo nos invita a escuchar el pegadizo “Call Me Maybe”, un tsunami del pop global interpretado en aquel 2012 por la artista canadiense Carly Rae Jepsen.

Todo esto y más, el lunes 2 de febrero, desde la una de la madrugada, aquí en Radio Nacional de España, con Arturo Martín Lafuente y todo su equipo.