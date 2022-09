Museo Thyssen-Bornemizsa: 30 años

El 8 de octubre de 1992 abría sus puertas en Madrid una de las colecciones pictóricas más importantes del mundo: el Museo Thyssen-Bornemisza. La colección la empezó en 1926 el padre del barón Thyssen, el primer barón Thyssen, cuando murió su propio padre y él dispuso de dinero suficiente para dedicarse a su gran pasión que era el arte. Con el tiempo, aquellas obras las heredó su hijo, Hans Heinrich, llegando a sumar casi un millar.

Carmen Cervera compartió siempre con el Barón el deseo de que la colección de arte estuviera al alcance de todos RNE

La baronesa Thyssen tuvo mucho que ver que la colección perdurase y, sobre todo, que lo hiciese en nuestro país. Carmen Cervera nació y creció apreciando el arte, aunque quien más marcó su amor por el mismo fue el barón Thyssen: "mi madre me llevaba a museos cuando yo era pequeña porque a ella le gustaba. Además, el olor al óleo del estudio de mi padre siempre me ha gustado mucho, pero, desde luego, con quien aprendí fue con Heini porque fuimos a todos los museos del mundo y me contaba historias maravillosas sobre los cuadros. Era mágico".

Guillermo Solana lleva más de 10 años como director artístico del Museo Thyssen RNE

Adquirida por el Estado español en 1993 y de origen privado, la Colección Thyssen-Bornemisza fue concebida desde sus inicios con la amplitud de miras de un museo. Su carácter enciclopédico la convierte en una verdadera síntesis de la pintura occidental, con presencia de la mayoría los estilos del arte europeo y norteamericano entre los siglos XIV y XX.

En opinión de Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, "en nuestro país, las pinacotecas suelen tener un perfil más definido y menos abarcante, de ahí que el Thyssen sea único en España por ese carácter enciclopédico, lo que lo hace muy didáctico, para que en una hora y media se pueda recorrer y conocer, de una forma familiar y cómoda, la historia del arte occidental".

Ubicado en el Palacio de Villahermosa, en pleno centro de Madrid, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es una de las instituciones más visitadas de España. Junto con el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza forma parte del llamado “Triángulo del Arte” madrileño.

Nuria, Antonio y Marta forman parte del personal que trabaja en el Thyssen RNE

En nuestra segunda hora de programa, buceamos con Mara Peterssen en 1992, un año marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Durante aquel periodo también fue protagonista la activista guatemalteca Rigoberta Menchú al recibir el Premio Nobel de la Paz.

Con Marta Belenguer, nos vamos al cine para ver y recordar la película “Amantes”, de Vicente Aranda, pensada inicialmente para convertirse en un nuevo capítulo de “La Huella del Crimen”, la mítica serie de TVE.

En su día, "Amantes" fue tachada de pornográfica tanto en Alemania como en Estados Unidos RNE

En la Historia Mínima de David Zurdo recordamos los famosos patitos de goma que se cayeron en el Pacífico e iniciaron el viaje más fascinante de la oceanografía moderna; y con J. Pelirrojo bailamos algunas de las canciones más largas de duración de la historia.