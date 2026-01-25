Vicente Romero, testigo de la historia: el reportero que contó las guerras desde el lado de las víctimas

"Me llamo Vicente Romero y el periodismo me ha convertido en un testigo privilegiado de la historia". Así arranca el Imprescindibles dedicado a uno de los periodistas que más y mejor ha contado los conflictos armados en todas partes del mundo. Nació en 1947, en el seno de una familia católica y conservadora. Un problema físico le impedía correr y jugar al fútbol como los otros niños, así que se dedicaba a leer tebeos. Cuenta que muy joven conoció a la mujer de su vida, a Lorna Teresa Grayson, con la que se casó a los 24 años.

Juntos viajaron a multitud de países como la Unión Soviética, Vietnam, Camboya o Angola. Cuando ya se había producido el golpe de Estado en Chile, fueron a ese país y los detuvieron. "Nos ataron con alambre, nos taparon los ojos con una cartulina y podíamos ver que nos apuntaban con una AK47. Nos llevaron a un campo de concentración: al campo Cuatro Álamos".

En este documental, Vicente Romero cuenta con claridad y contundencia las vivencias que más le han marcado, y no han sido pocas. Una de ellas, en Sierra Leona: "A una niña de 12 años le iban a cortar la mano derecha, y pidió que le cortaran la izquierda porque dijo: estoy aprendiendo a leer y a escribir. Le cortaron las dos".

Este reportero de guerra tenía, tiene, una forma propia de narrar y muchos de los que trabajaron con él lo corroboran. El que fue director de Informativos en TVE, Fran Llorente, lo expresa claro: "Hablar de Vicente Romero es hablar del periodismo en mayúsculas, del periodismo comprometido, el periodismo que busca retratar la realidad para conseguir transformarla de alguna manera. Él era un defensor de los derechos humanos, precisamente buscando los lugares donde se violaba el respeto mínimo, a veces la misma vida".

Un periodismo útil, de denuncia, que en ocasiones ayudó a condenar a criminales. Un ejemplo, en Argentina, con el General Camps que se declaró responsable de 5.000 asesinatos políticos. Tomó a Romero por un periodista de extrema derecha y se lo contó todo. Gracias a ese reportaje lo juzgaron y lo condenaron. En este documental se recuperan también imágenes del propio juicio.

Con los más vulnerables El sufrimiento de las 'Abuelas de la Plaza de Mayo', en Argentina, con el testimonio de la fundadora, de Chicha Mariani, es una de las imágenes que dan fuerza a este documental y que pone a las víctimas en el centro. Durante todos los años de su trayectoria profesional, Vicente Romero asegura que una de las experiencias más duras ha sido contar las hambrunas en países como Níger o Somalia. Se encontró a una mujer que había tenido gemelos y que tenía los pechos secos, no podía alimentar a sus hijos. Aquí, el periodismo también sirvió: "Contar esa historia supuso que mucha gente, por correo ordinario, enviara alimentos infantiles, y llegaron". "La pobreza es como una enfermedad congénita de un sistema económico perverso, basado en un reparto desigual, cuyo supuesto desarrollo crea más riqueza para los que ya están enriquecidos y extiende más pobreza entre los empobrecidos", describe el periodista.