Godzilla y King Kong, de luchar entre ellos a aliarse contra otro monstruo: Así es su 'nuevo imperio'
- La quinta película del MonsterVerse promete grandes escenas de acción y efectos especiales
Uno nació en Hollywood, el otro en Japón y juntos han conquistado el mundo. La RKO y Toho crearon hace décadas a los monstruos gigantes más aterradores del cine de aventuras, King Kong y Godzilla, y desde entonces no han parado de protagonizar películas. Son famosos por sembrar el pánico allá donde van, pero en los últimos tiempos hemos descubierto una cara distinta de ellos.
En Godzilla y Kong: El nuevo imperio nos reencontramos con el dinosaurio radioactivo y el simio casi como protectores. Aunque los vimos pelearse con ganas en la épica Godzilla vs. Kong, esta vez dejan a un lado viejas rencillas para aliarse contra un enemigo común, una amenaza tanto para ellos como para los humanos. La película, entretenidísima cinta del conocido como MonsterVerse, aterriza en RTVE Play como una apuesta segura para los amantes de la ciencia ficción en general y del cine en el que ciudades de todo el mundo acaban destruidas en particular (y atención, porque una ciudad española está entre las afectadas).
La última película del MonsterVerse
Desde que King Kong y Godzilla se vieran las caras por primera vez han pasado más de 60 años, pero su enfrentamiento sigue suscitando el mismo interés. Los reunió de nuevo el llamado MonsterVerse, una saga hollywoodiense estrenada en 2014 con Godzilla y continuada en 2017 por Kong: La isla Calavera que suponía un reinicio de ambos personajes.
Después llegarían Godzilla: Rey de los monstruos y, sobre todo, Godzilla vs. Kong, el esperado combate entre los dos gigantes. Godzilla y Kong: El nuevo imperio, de 2024, es la última entrega de este MonsterVerse, una película que, además, ha pulverizado el récord previo de la saga. 572 millones de dólares recaudó en taquilla, superando los 568,6 millones de Kong: La isla Calavera, la más vista hasta entonces.
Con tanto público reunido en salas para ver a Godzilla y King Kong reunidos, no es de extrañar que ya hayan puesto fecha para la próxima entrega de la saga. El estreno de Godzilla x Kong: Supernova está previsto para el 26 de marzo de 2027 y contará con el repetidor Dan Stevens, mientras que Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo -nominado para los Oscar de este 2026- y Sam Neill se unen al reparto.
Efectos especiales impresionantes con un inconveniente
Aunque Godzilla y Kong: El nuevo imperio tiene un reparto (humano) estelar conformado por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Dan Stevens, además de la joven Kaylee Hottle, el absoluto protagonismo se lo llevan los propios Godzilla y King Kong.
Creados con efectos especiales, las interacciones con ambos supusieron todo un reto durante el rodaje, como reconocía Rebecca Hall en una entrevista con People. Aunque en pantalla parecen gigantescos y hasta amenazadores, en plató los monstruos no dejaban de ser una bola de tenis que servía de referencia. "En un momento crucial en el que Jia se acerca y toca la mano de Kong, usaron una mano de espuma con un dedo índice que llevaban hacia ella. Fue difícil no reírse con eso", confesaba la actriz, que aseguraba aguantarse la risa en sus escenas hasta escuchar "corten".
Roma y Cádiz, afectadas en 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'
Es costumbre ver a Godzilla arrasar Tokio o a King Kong hacer lo propio con Nueva York, pero en este caso su estela de destrucción se expande por distintos continentes. Godzilla 'visita' numerosas ciudades en su lucha contra los Titanes que amenazan a la Tierra, empezando por Roma y continuando por Montagnac, en Francia.
Hablando de Roma. En la Ciudad Eterna encuentra un lugar de descanso para nada común, uno en consonancia con sus enormes dimensiones. Godzilla duerme en el Coliseo: lo vemos acostado casi como si de una mascota se tratara y tiene explicación. Se tomó como referencia a la gata de Adam Wingard, el director de la cinta. "Hay fotos suyas a lo largo de la película como un pequeño homenaje", explicaba a Hollywood Reporter.
También tiene una breve pero intensa aparición una ciudad española, Cádiz. Eso sí, cabe señalar que la escena no se grabó en la propia ciudad, sino que está recreada. No es el único lugar que aparece en la película, con escenarios como Río de Janeiro y El Cairo.
Disfruta de Godzilla y Kong: El nuevo imperio a partir de este domingo en RTVE Play y descubre la nueva amenaza que hace que Godzilla y Kong dejen a un lado sus diferencias y luchen juntos en vez de entre ellos.