Godzilla y King Kong, de luchar entre ellos a aliarse contra otro monstruo: Así es su 'nuevo imperio'

Uno nació en Hollywood, el otro en Japón y juntos han conquistado el mundo. La RKO y Toho crearon hace décadas a los monstruos gigantes más aterradores del cine de aventuras, King Kong y Godzilla, y desde entonces no han parado de protagonizar películas. Son famosos por sembrar el pánico allá donde van, pero en los últimos tiempos hemos descubierto una cara distinta de ellos.

En Godzilla y Kong: El nuevo imperio nos reencontramos con el dinosaurio radioactivo y el simio casi como protectores. Aunque los vimos pelearse con ganas en la épica Godzilla vs. Kong, esta vez dejan a un lado viejas rencillas para aliarse contra un enemigo común, una amenaza tanto para ellos como para los humanos. La película, entretenidísima cinta del conocido como MonsterVerse, aterriza en RTVE Play como una apuesta segura para los amantes de la ciencia ficción en general y del cine en el que ciudades de todo el mundo acaban destruidas en particular (y atención, porque una ciudad española está entre las afectadas).

La última película del MonsterVerse Desde que King Kong y Godzilla se vieran las caras por primera vez han pasado más de 60 años, pero su enfrentamiento sigue suscitando el mismo interés. Los reunió de nuevo el llamado MonsterVerse, una saga hollywoodiense estrenada en 2014 con Godzilla y continuada en 2017 por Kong: La isla Calavera que suponía un reinicio de ambos personajes. King Kong contra Godzilla King Kong contra Godzilla Después llegarían Godzilla: Rey de los monstruos y, sobre todo, Godzilla vs. Kong, el esperado combate entre los dos gigantes. Godzilla y Kong: El nuevo imperio, de 2024, es la última entrega de este MonsterVerse, una película que, además, ha pulverizado el récord previo de la saga. 572 millones de dólares recaudó en taquilla, superando los 568,6 millones de Kong: La isla Calavera, la más vista hasta entonces. Cultura en Rtve.es Tráiler de 'Godzilla vs. Kong' Tráiler de 'Godzilla vs. Kong'... Ver ahora Con tanto público reunido en salas para ver a Godzilla y King Kong reunidos, no es de extrañar que ya hayan puesto fecha para la próxima entrega de la saga. El estreno de Godzilla x Kong: Supernova está previsto para el 26 de marzo de 2027 y contará con el repetidor Dan Stevens, mientras que Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo -nominado para los Oscar de este 2026- y Sam Neill se unen al reparto.

Efectos especiales impresionantes con un inconveniente Aunque Godzilla y Kong: El nuevo imperio tiene un reparto (humano) estelar conformado por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Dan Stevens, además de la joven Kaylee Hottle, el absoluto protagonismo se lo llevan los propios Godzilla y King Kong. Kaylee Hottle y Rebecca Hall en 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' Creados con efectos especiales, las interacciones con ambos supusieron todo un reto durante el rodaje, como reconocía Rebecca Hall en una entrevista con People. Aunque en pantalla parecen gigantescos y hasta amenazadores, en plató los monstruos no dejaban de ser una bola de tenis que servía de referencia. "En un momento crucial en el que Jia se acerca y toca la mano de Kong, usaron una mano de espuma con un dedo índice que llevaban hacia ella. Fue difícil no reírse con eso", confesaba la actriz, que aseguraba aguantarse la risa en sus escenas hasta escuchar "corten".