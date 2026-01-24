La película que cambió la carrera de Zack Efron: todas las curiosidades de 'Cuando te encuentre'

Quien diga que nunca se ha enamorado de Zac Efron miente. Seas quien seas, en algún momento de tu vida has sentido alguna ilusión por el actor norteamericano, especialmente en sus inicios en el mundo de la interpretación. Para eso tenemos que echar la vista muy atrás. Precisamente este 20 de enero High School Musical ha cumplido veinte años, dos décadas desde que aquel Troy Bolton se convirtió en el crush universal: todo el mundo quería jugar al baloncesto, pero también cantar y bailar como él.

Tras tres películas dentro de la familia Disney y algún que otro papel adolescente, el actor estadounidense se desmarcó del cine infantil gracias a Cuando te encuentre. La cinta, basada en una de las novelas de Nicholas Sparks, llega a la plataforma RTVE Play por tiempo limitado. ¿Sabías que Zac Efron tuvo que ganar peso para este papel? ¿O qué la madre de Gwyneth Paltrow forma parte del reparto? Descubre estas y otras curiosidades de la película dirigida por Scott Hicks.

Zac Efron ganó peso para el papel El actor norteamericano se mete en la piel de Logan, un soldado enviado junto a las tropas estadounidenses a Irak. Esta interpretación supuso un gran esfuerzo físico y una preparación diaria, para la que contó con la supervisión de un sargento retirado. Para afrontar el papel, ganó cerca de diez kilos y pasó varios meses conviviendo con los marines, con el objetivo de interiorizar su actitud, disciplina y espíritu de sacrificio. Con Cuando te encuentre, Zac Efron tomó una decisión clave en su carrera: dejar atrás el entretenimiento juvenil y apostar por un registro más maduro. Zac Efron se mete en la piel de Logan en 'Cuando te encuentre' Su imagen estaba estrechamente ligada al éxito de High School Musical y al personaje de Troy Bolton, un adolescente jugador de baloncesto del equipo del instituto que soñaba con ganar el campeonato regional y, al mismo tiempo, descubría su pasión por la música. En la película dirigida por Scott Hicks sucede justo lo contrario: encarna a un exmarine marcado por la guerra, el silencio y la introspección. Aunque esta producción de Hollywood no supuso una ruptura radical con su pasado, sí abrió la puerta a una nueva etapa en su trayectoria profesional.

La madre de Gwyneth Paltrow entre el reparto La pasión por el mundo del cine viene de familia para Gwyneth Paltrow. Su madre, la reconocida Blythe Danner, tiene un papel en la película Cuando te encuentre, interpretando a Ellie Green, la abuela de Beth. Este personaje es fundamental en la historia familiar de la protagonista, aportando apoyo emocional y un sentido de continuidad frente a los desafíos que enfrentan los jóvenes. Blythe Danner cumple un papel clave al mostrar la conexión familiar y ayudar a contextualizar la vida de Beth. Su interacción con Logan, el personaje de Zac Efron, contribuye a desarrollar la dinámica de la historia, mostrando cómo el protagonista se integra poco a poco en la familia y se gana la confianza de sus miembros. Blythe Danner se mete en la piel de Nana en 'Cuando te encuentre'