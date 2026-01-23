Félix Fernández, el videoarte como poética de curación
- Félix Fernández es un referente de la hibridación de artes visuales y escénicas
- Metrópolis dedica su emisión al artista gallego el próximo 26 de enero en La 2
La obra del artista gallego Félix Fernández (Celeiro, Lugo, 1977) es un cruce de disciplinas, un puente entre la música, el accionismo conceptual y las artes escénicas. Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra, se formó paralelamente en danza contemporánea, teatro y performance con Marina Abramóvic, Elena Córdoba y Esther Ferrer entre otras grandes maestras.
Para conmemorar las dos décadas de trayectoria de este artista imprescindible de la performance y del videoarte español, Metrópolis ha visitado a Félix Fernández en su estudio de Coruña con el fin de repasar con él sus obras más destacadas, poniendo el énfasis en uno de sus últimos proyectos: Xavier a través de min (2024), una pieza escénica encarnada por él mismo, en la que rinde homenaje a su hermano Xavier y nos ofrece claves para emprender el proceso de duelo.
En palabras del artista: “Las herramientas que utilizo para vehicular este contenido tan emocional son la danza, el espacio sonoro-musical, la voz, el texto y la instalación, que juntas componen una experiencia vivencial muy próxima a un lugar de intimidad casi confesional”.
El cuerpo atravesado por la autobiografía
En el trabajo de Félix Fernández el cuerpo se sitúa en el centro y se ofrece a la audiencia: vulnerable y poderoso a la vez. Es el caso de la impactante pieza Nos límites da corporalidade (2024), una oda al cuerpo, entendido como nuestro hogar y como soporte indivisible del ser.
Corporalidad y vivencias. La autobiografía aparece como materia prima con la que moldear una poética profunda y desarraigada en la que ficción y realidad se dan la mano, para abordar las problemáticas existenciales del individuo en el siglo XXI.
La imagen videográfica como campo de experimentación
Desde sus primeros trabajos audiovisuales, con los que destacó hace más de dos décadas en el célebre certamen de arte joven Injuve, a Félix Fernández le motivó trabajar el medio videográfico, entendiendo el vídeo como un lienzo sobre el que dibujar y experimentar con la maleabilidad del haz de luz, con la fisicidad de la imagen electrónica.
Para este monográfico, Metrópolis ha rescatado emblemáticas primeras piezas del artista, como Deconstrucción de principios Pop (2003) o Primetime (2003), en las que juega con el flujo continuo de contenidos trastocados, de collages y texturas de imágenes, como metáforas del mapa de la identidad contemporánea.
La forma es contenido
En las obras audiovisuales de Félix Fernández, la estética adoptada, el acabado formal y la elección de formatos, varían según el proyecto. Esta heterogeneidad en la elección del lenguaje no es casual; forma parte de la estrategia conceptual del creador que elige la factura que mejor exprese el contenido, entendiendo la forma y las temáticas que investiga de una manera conjunta.
De ahí el profundo análisis que hace Félix Fernández de los formatos televisivos, reinterpretando la estética de los concursos, de las series, de los reality show, así como el lenguaje de las Redes Sociales y de las películas de ciencia ficción.
El trabajo esmerado que supone encontrar el lenguaje audiovisual adecuado a cada proyecto logra resultados Impactantes. Sus piezas rebosan belleza, potencia y extrañeza e impactan en la audiencia, primero por la vía emocional y después, conduciendo a la reflexión.
El futuro y nuestro yo virtual
En el trabajo de Félix Fernández, tanto performático como en vídeo, con frecuencia se alude a la idea de futuro y a la manera en la que el avenir se ha representado en el cine y en la cultura popular. En obras ya icónicas para el videoarte español como Materialización para la eternidad (2013) o Constantes del porvenir (2019 – 2023) se explora la identidad contemporánea y la dependencia tecnológica. Son trabajos muy filosóficos que expresan la soledad del individuo y su desconcierto ante un mundo en continua mutación. De hecho, el artista ha sido un pionero en el análisis de temáticas futuristas y existenciales que hoy son habituales. En Composicion en forma de escape para cuatro dispositivos móviles y un monte (2014) analiza cómo la tecnología nos aleja de la naturaleza y nos encierra en mundos virtuales.
En Nexus (2009), considerada una pieza icónica del audiovisual español, realizada junto a Andrés Senra y Diana Larrea, se homenajea, en un alarde de virtuosismo poético la película de ciencia ficción Blade Runner, desarrollando el momento en el que los replicantes toman conciencia de su mortalidad.
En la reciente Virtual Body Language (2025), la relación entre los humanos y la tecnología es tan estrecha que el mundo virtual y la realidad ya no se diferencian.
Jëan Fixx, el alter ego sonoro
Jëan Fixx es el alias musical de Félix Fernández, y aunque desde 2014 realiza sesiones como DJ, es en 2018 cuando inicia su faceta como productor. Bajo esta atractiva máscara musical ha trasladado sus inquietudes al ámbito sonoro, creando paisajes electrónicos que dialogan con sus piezas visuales.
Serial Killer (2024) y Technocracia (2020-2022), en co-creación con Cris Balboa, Elvi Balboa y Manuel Parra, son buenos ejemplos de sus intereses sonoros y de su mirada antropológica de la fiesta como lugar de comunión, como mecanismo de reprogramación mental y de hedonismo físico y emocional.
En Planeador (2022), primer sencillo de 2084, el LP debut de Jëan Fixx, una sociedad militarizada y una operación de rescate restauran los vínculos devastados por una catástrofe global, una narrativa inventada que resuena tristemente con situaciones políticas actuales. Como en otras ocasiones, Félix siempre se adelanta… y es una suerte de visionario de contextos emocionales globales.
Félix Fernández se encuentra en su mejor momento creativo. Su actividad reciente sigue apostando por la experimentación técnica y el análisis social, consolidándose como un referente del audiovisual identitario y de la hibridación de las artes visuales y escénicas en España.