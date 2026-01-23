Félix Fernández, el videoarte como poética de curación

La obra del artista gallego Félix Fernández (Celeiro, Lugo, 1977) es un cruce de disciplinas, un puente entre la música, el accionismo conceptual y las artes escénicas. Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra, se formó paralelamente en danza contemporánea, teatro y performance con Marina Abramóvic, Elena Córdoba y Esther Ferrer entre otras grandes maestras.

Para conmemorar las dos décadas de trayectoria de este artista imprescindible de la performance y del videoarte español, Metrópolis ha visitado a Félix Fernández en su estudio de Coruña con el fin de repasar con él sus obras más destacadas, poniendo el énfasis en uno de sus últimos proyectos: Xavier a través de min (2024), una pieza escénica encarnada por él mismo, en la que rinde homenaje a su hermano Xavier y nos ofrece claves para emprender el proceso de duelo.

En palabras del artista: “Las herramientas que utilizo para vehicular este contenido tan emocional son la danza, el espacio sonoro-musical, la voz, el texto y la instalación, que juntas componen una experiencia vivencial muy próxima a un lugar de intimidad casi confesional”.

Retrato de Félix Fernández (Félix Fernández) 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved

El cuerpo atravesado por la autobiografía En el trabajo de Félix Fernández el cuerpo se sitúa en el centro y se ofrece a la audiencia: vulnerable y poderoso a la vez. Es el caso de la impactante pieza Nos límites da corporalidade (2024), una oda al cuerpo, entendido como nuestro hogar y como soporte indivisible del ser. Corporalidad y vivencias. La autobiografía aparece como materia prima con la que moldear una poética profunda y desarraigada en la que ficción y realidad se dan la mano, para abordar las problemáticas existenciales del individuo en el siglo XXI. Xavier a través de min (Félix Fernández, 2025)

La imagen videográfica como campo de experimentación Desde sus primeros trabajos audiovisuales, con los que destacó hace más de dos décadas en el célebre certamen de arte joven Injuve, a Félix Fernández le motivó trabajar el medio videográfico, entendiendo el vídeo como un lienzo sobre el que dibujar y experimentar con la maleabilidad del haz de luz, con la fisicidad de la imagen electrónica. Para este monográfico, Metrópolis ha rescatado emblemáticas primeras piezas del artista, como Deconstrucción de principios Pop (2003) o Primetime (2003), en las que juega con el flujo continuo de contenidos trastocados, de collages y texturas de imágenes, como metáforas del mapa de la identidad contemporánea. Xavier a través de min (Félix Fernández, 2025) R

La forma es contenido En las obras audiovisuales de Félix Fernández, la estética adoptada, el acabado formal y la elección de formatos, varían según el proyecto. Esta heterogeneidad en la elección del lenguaje no es casual; forma parte de la estrategia conceptual del creador que elige la factura que mejor exprese el contenido, entendiendo la forma y las temáticas que investiga de una manera conjunta. Yo sé quién soy (Félix Fernández) R De ahí el profundo análisis que hace Félix Fernández de los formatos televisivos, reinterpretando la estética de los concursos, de las series, de los reality show, así como el lenguaje de las Redes Sociales y de las películas de ciencia ficción. El trabajo esmerado que supone encontrar el lenguaje audiovisual adecuado a cada proyecto logra resultados Impactantes. Sus piezas rebosan belleza, potencia y extrañeza e impactan en la audiencia, primero por la vía emocional y después, conduciendo a la reflexión. Work Hard. Revolving Walls (Félix Fernández, 2020) R

El futuro y nuestro yo virtual En el trabajo de Félix Fernández, tanto performático como en vídeo, con frecuencia se alude a la idea de futuro y a la manera en la que el avenir se ha representado en el cine y en la cultura popular. En obras ya icónicas para el videoarte español como Materialización para la eternidad (2013) o Constantes del porvenir (2019 – 2023) se explora la identidad contemporánea y la dependencia tecnológica. Son trabajos muy filosóficos que expresan la soledad del individuo y su desconcierto ante un mundo en continua mutación. De hecho, el artista ha sido un pionero en el análisis de temáticas futuristas y existenciales que hoy son habituales. En Composicion en forma de escape para cuatro dispositivos móviles y un monte (2014) analiza cómo la tecnología nos aleja de la naturaleza y nos encierra en mundos virtuales. Constantes del porvenir (Félix Fernández, 2019) R En Nexus (2009), considerada una pieza icónica del audiovisual español, realizada junto a Andrés Senra y Diana Larrea, se homenajea, en un alarde de virtuosismo poético la película de ciencia ficción Blade Runner, desarrollando el momento en el que los replicantes toman conciencia de su mortalidad. En la reciente Virtual Body Language (2025), la relación entre los humanos y la tecnología es tan estrecha que el mundo virtual y la realidad ya no se diferencian.