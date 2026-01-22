Niño de Elche: "El flamenco puro es una utopía, por eso los ortodoxos siempre están enfadados"

Más allá del flamenco, y por insólito que parezca, existen caminos que conducen desde el arte jondo hasta la música sacra y la electrónica experimental. Lo demuestra Niño de Elche en su último proyecto, Cru+es, un disco firmado junto a Raül Refree con el que da una nueva vuelta de tuerca a una trayectoria en continua reinvención.

De este trabajo que ambos artistas presentan en concierto este jueves 22 de enero en el marco del Inverfest, el Festival de Invierno de Madrid, ha hablado el propio Niño de Elche en El último tren, el programa de Isabel Gemio en Radio Nacional.

29.12 min El último tren - Niño de Elche, música y reflexiones

Según explica este inclasificable cantaor, Cru+es nace de un interés compartido con el músico catalán Raül Refree por la música sacra, germen también de su anterior proyecto conjunto, el espectáculo Ecstasis. "Llevamos mucho tiempo, unos seis o siete años, a partir de la idea del éxtasis, desarrollando improvisaciones y conciertos sin haber grabado nada. Y encontramos el momento para grabar y desarrollar algo en relación a todo esto".

En canciones como "Somni" o "Mi amén" se abraza lo místico y lo espiritual a través de la música electrónica que acompaña a Niño de Elche desde que participara por primera vez en el Sónar allá por el 2015. "Siempre he tenido relación con el mundo del techno, las músicas de la rave, que me han interesado siempre mucho, y la música de trance, que está muy relacionada con con las experiencias espirituales", subraya el también presentador de eXtrañas heterodoXias en Radio 3.

19.43 min Niño de Elche y Raül Refree presentan su nuevo disco 'Cru+es'

Reinventando el flamenco Este afán experimental ha convertido a Niño de Elche, en opinión de muchos, en un auténtico renovador del flamenco, aunque también ha provocado rechazo en el sector más conservador del género. En cualquier caso, el artista alicantino insiste en definirse a sí mismo como "exflamenco", para expresar su distancia con lo que él considera que es tan solo un "espacio comercial". "El flamenco puro o el flamenco ortodoxo es una utopía —asegura—. Por eso los ortodoxos siempre están enfadados y cabreados, porque todo aquel que intente seguir una utopía siempre estará enfadado, porque nunca la va a conseguir. Esta es una reflexión que tuve hace años y entendí que que había que abordar lo flamenco desde otro sitio, y me acompaño de gente como Rocío Molina y Yerai Cortés, que son buenos compañeros para entender esto".