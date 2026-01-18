De Dalí a Antonio López: Oscar Tusquets y el arte como conversación

El documental Dios lo ve, dirigido por Alex Guimerà y Guillem Ventura, no es solo un retrato de Oscar Tusquets Blanca. Es también un viaje coral por la cultura española de las últimas décadas, a través de las relaciones, los proyectos y las conversaciones que el arquitecto y diseñador ha mantenido con figuras clave como Salvador Dalí, Miquel Barceló y Antonio López.

Con Salvador Dalí, Tusquets compartió una colaboración decisiva que marcaría su trayectoria. El documental rescata ese vínculo a través del proyecto de la Sala Mae West en el Teatro-Museo Dalí. La idea surgió del propio Tusquets, al imaginar cómo convertir el retrato de Mae West en un espacio tridimensional que, visto desde un punto concreto, recreara la imagen surrealista. Dalí acogió la propuesta con entusiasmo, y a partir de ahí, el arquitecto desarrolló el diseño del icónico salón, donde el rostro de la actriz se convierte en una habitación. Aquella experiencia consolidó en Tusquets una forma de crear libre, transversal y ajena a jerarquías entre disciplinas.

Oscar Tusquets y Salvador Dalí en el Hotel Meurice de Paris, 1973. Archivo OTB © Berenguer

Décadas más tarde, el diálogo continúa con artistas de su generación y posteriores. Uno de los momentos más reveladores del documental es la conversación con Miquel Barceló, en la que ambos confrontan sus distintas miradas sobre el arte abstracto y el arte figurativo. Mientras Barceló no establece una frontera clara entre ambos conceptos, para Tusquets el arte abstracto aparece cuando, tanto en la pintura como en el diseño, se rompe la conexión con lo real o con la función: cuando ya no existe una relación reconocible entre realidad y representación, o entre diseño y utilidad.

Otro encuentro clave es el que mantiene con Antonio López, en una conversación íntima y profundamente reflexiva sobre el acto de crear, el paso del tiempo y la mirada del artista. Hablan de Tiziano, de Velázquez, de cómo la pintura envejece con quien la pinta. López explica la diferencia radical entre trabajar a partir de una fotografía y hacerlo del natural. Frente a la imagen fija —que ofrece una falsa sensación de control y permanencia—, la realidad exige una atención constante y una entrega a lo imprevisible. Al echar la vista atrás, el pintor reconoce cómo entonces trabajaba sin una conciencia clara del tiempo, algo que hoy, siente haber perdido: “soy otra persona”, afirma, subrayando cómo la edad transforma no solo la técnica, sino también la relación emocional con la obra.

El diálogo avanza entre matices y desacuerdos que, lejos de separarles, refuerzan su complicidad intelectual. “Estar con Oscar es estar todo el rato discutiendo”, confiesa Antonio López, “pero solo se discute con una persona a la que se estima”, añade.

Oscar Tusquets Blanca conversa con el pintor Antonio López sobre la mirada del artista maduro y la representación de la realidad en sus obras Frame de la película DIOS LO VE - © Hic&Nunc Filmworks

