Nacida en Valladolid en 1898, Rosa Chacel es una autora fundamental de la Generación del 27, reconocida tardíamente como afín al movimiento de las Sinsombrero. Sobrina nieta de José Zorrilla, fue educada en casa antes de acudir a Madrid para estudiar Bellas Artes.

Vivió en Roma desde 1922 junto a su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio. El exilio durante la Guerra Civil lo pasó entre París, Río de Janeiro, Buenos Aires y Nueva York, donde disfrutó de una beca de la Fundación Guggenheim. En Argentina colaboró con la revista Sur junto a Jorge Luis Borges y publicó obras como Memorias de Leticia Valle o La sinrazón, su novela más destacada. A su regreso a España vio la luz Barrio de Maravillas y Alcancía. Falleció en Madrid en 1994.

El documental sonoro "Rosa Chacel, entre la sinrazón y el anhelo", con guion de Lara López y realización de Samuel Alarcón, rescata el legado de la escritora vallisoletana a través de su propia voz, conservada en el Archivo RTVE. Colaboran en el programa su biógrafa, Anna Caballé, autora de Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (1898-1994); y la poeta y ensayista Elena Medel, responsable del prólogo y el aparato crítico de la nueva edición de Diarios, que unifica los tres volúmenes originales de Alcancía: Ida, Vuelta y Estación Termini). El recorrido se completa con una selección de textos dramatizados y fragmentos de entrevistas realizadas por Jesús Quintero, Lalo Azcona, Elvira Huelbes y Luis Antonio de Villena.

Anna Caballé y Elena Medel, dos de las voces del documental. Archivo A. Caballé / Malba

