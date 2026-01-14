Nacho Vigalondo: "Siempre estoy diciendo lo mismo, aunque parezca que cambio de tercio"
- El director ha hecho balance de sus tres décadas en el cine y la TV en El despertador de RNE
- También ha analizado el éxito de su serie Superestar, candidata a seis Premios Feroz
Desde que tuviera ese "golpe de suerte salvaje" con la nominación a los Óscar 2005 de su cortometraje 7:35 de la mañana, Nacho Vigalondo siente que su carrera es como "atravesar una selva con un machete", pero lo cierto es que el director y guionista cántabro no ha parado de trabajar y se ha consolidado como uno de nuestros creadores más singulares y soprendentes.
Películas tan diferentes entre sí como Los cronocrímenes, Extraterrestre o Colossal demuestran su gusto por el riesgo, pero hasta el cinéfilo menos perspicaz puede reconocer en ellas la articulación de un universo y discurso propios, aunque pueda ser algo más inconsciente que deliberado.
"Curiosamente, cuanto más libre me siento en el fondo me doy cuenta de que siempre estoy diciendo lo mismo, aunque desde fuera parezca que estoy cambiando de tercio", ha confesado en la "Butaca preferente" de Piti Alonso, una de las secciones de El despertador de RNE que presenta Gorka Rodríguez.
Superestar, una serie a lo David Lynch
La audacia creativa de Nacho Vigalondo no está pasando desapercibida durante esta temporada de premios. Su serie Superestar, biopic de la cantante Yurena que se puede ver en Netflix, aspira a seis Premios Feroz y se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada televisiva.
"Tenía especial ganas de plantear desde el comienzo todo lo que pudiera ser agresivo, demasiado venturoso, demasiado alternativo. Como han dicho por ahí, demasiado Lynch", explica el director sobre la intrépida estructura elegida para contar una historia cuyos personajes, a tenor de algunas críticas en redes sociales, no merecen una serie.
"Cuando haces una serie en torno a un criminal o en torno a una figura sombría, casi que el prestigio te lo tienes medio garantizado. Y sin embargo, si hablo de gente cuyo único delito fue no ser del gusto de ciertas personas, de repente parece que estoy cometiendo una atrocidad", argumenta.
El temor a volverse "menos radical"
Tras una pausa de ocho años volcado en sus proyectos televisivos, en 2025 también llegaba a los cines la última película de Nacho Vigalondo, Daniela forever, candidata a otro Premio Feroz, en este caso a la mejor banda sonora, firmada por Hidrogenesse.
El cineasta no solo se muestra "muy agradecido" por haber tenido la oportunidad de sumar un título más a su filmografía —"Todos sabemos que cada película puede ser la última"—, sino que siente que tanto este largometraje como Superestar constituyen un "mensaje" tranquilizador dirigido a su yo de hace 30 años para que no tema volverse "menos radical".
"A mí me gustaría, hace 30 años, hablarme a mí mismo por un agujero interdimensional y decirme: tranquilo, no te vas a volver un coñazo. Porque ese es un poco el fantasma que tenemos los directores, el hacha colgando sobre nuestras cabezas", asegura.