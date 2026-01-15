Luz Casal: "Soy una principiante. Soy una mujer que está descubriendo el mundo todavía"

"Me voy a permitir ser mediocre, macarra, prepotente, chabacana y vulgar" canta Luz Casal en el inicio del tema con el que da nombre a su nuevo álbum de estudio, Me voy a permitir. Un nuevo trabajo que acaba de ver la luz porque ella saca discos —dice— cuando necesita sacarlos.

Así de sincera ha respondido en Las tardes de RNE donde ha presentado este decálogo de canciones que conforman su último disco: la mitad son temas inéditos y la otra mitad, versiones de mujeres compañeras suyas de profesión a las que admira.

26.12 min Las tardes de RNE - Luz Casal nos presenta su nuevo disco

Este ha sido precisamente el mayor reto. Con respecto a las canciones nuevas, "ha sido muy fácil porque sabía qué cosas me habían impresionado, qué cosas quería comunicar"; pero con respecto a las versiones "sí es más complicado, porque en un principio, cuando pretendas hacer un homenaje a mujeres que hayan sido importantes en tu vida como compositoras o como autoras, es casi inabarcable", responde a las preguntas de David Cantero.