Luz Casal: "Soy una principiante. Soy una mujer que está descubriendo el mundo todavía"
- La cantante gallega visita Las tardes de RNE para presentar su nuevo disco, Me voy a permitir
- El álbum incluye cinco novedades, cinco versiones y la colaboración estrella de Carla Bruni
"Me voy a permitir ser mediocre, macarra, prepotente, chabacana y vulgar" canta Luz Casal en el inicio del tema con el que da nombre a su nuevo álbum de estudio, Me voy a permitir. Un nuevo trabajo que acaba de ver la luz porque ella saca discos —dice— cuando necesita sacarlos.
Así de sincera ha respondido en Las tardes de RNE donde ha presentado este decálogo de canciones que conforman su último disco: la mitad son temas inéditos y la otra mitad, versiones de mujeres compañeras suyas de profesión a las que admira.
Este ha sido precisamente el mayor reto. Con respecto a las canciones nuevas, "ha sido muy fácil porque sabía qué cosas me habían impresionado, qué cosas quería comunicar"; pero con respecto a las versiones "sí es más complicado, porque en un principio, cuando pretendas hacer un homenaje a mujeres que hayan sido importantes en tu vida como compositoras o como autoras, es casi inabarcable", responde a las preguntas de David Cantero.
Un disco homenaje a figuras como Olga Guillot y Mercedes Sosa
De este modo, en Me voy a permitir vamos a escuchar la reconocible voz de Casal entonando, entre otras, las mismas líneas que en su día salieron de las prodigiosas gargantas de Olga Guillot en "Bravo" o de Mercedes Sosa en "Todo cambia", un tema cuya letra es absolutamente actual según la intérprete gallega.
A través de esta canción, Casal busca rendir "homenaje a alguien que escribe desde lejos, desde otro continente, desde otro clima, desde otra situación política" y ahora "pasados cuarenta y tantos años de su composición, me parece que es una manera de dar oportunidad a la reflexión" porque "la ignorancia se cura siempre con el saber, con el ir más allá del titular", destaca de este tema que en su día se entonó para denunciar las dictaduras argentina y chilena.
Carla Bruni, una inesperada colaboración estrella
Además, en este disco también encontraremos la participación de Carla Bruni, quien pidió colaborar con la gallega. Lo hace en "Ella", canción que en su día el mismísimo Charles Aznavour cantó en castellano. Una colaboración que Casal tenía claro que quería llevar a cabo con alguna colega francesa pero que no terminó de cuajar hasta que Bruni llamó a su puerta y a la que describe como "una mujer bella, elegante, sensual, pero muy profesional y que desarrolla la grabación de manera muy natural".
En conjunto, la marquesa de Luz y Paz ha creado un trabajo redondo, pero un álbum bastante diferente al que tenía en mente cuando comenzó a idearlo; una nueva oportunidad de mostrarse tal y como es: de muchas maneras "entre ellas la de ser una macarra" porque —reconoce— "casi nunca encajado al 100%, en ninguna de las 'cajitas' en las que han pretendido encajarme: siempre me ha parecido que o me desbordo o no llego".
Una vez más, la gallega hace gala de la humildad que la caracteriza y, a pesar de tener 18 discos en su haber y llevar más de media vida sobre los escenarios, se considera todavía una principiante: "Soy una mujer que está descubriendo el mundo todavía".