La encerrona de François Hollande a Luz Casal que sorprendió a Felipe VI

Tras casi medio siglo de trayectoria musical, Luz Casal ha ofrecido todo tipo de conciertos, ante todo tipo de públicos y escenarios, incluso de forma totalmente improvisada. Y es que, es muy complicado estar cenando junto a la Marquesa de Luz y Paz sin pedirle que cante algo del extenso repertorio que tiene a sus espaldas. Negarse a ello es complicado, máxime si quien te pone entre la espada y la pared es un jefe de Estado; además, anfitrión de la cena y —para más inri— tiene la emboscada perfectamente orquestada (y nunca mejor dicho).

La encerrona de François Hollande En su visita a Late Xou, la gallega —un emblema de la música también al otro lado de los Pirineos— ha contado la anécdota (por no decir encerrona) que sufrió por parte del entonces presidente de la República francesa, François Hollande. En una cena en el mismísimo Elíseo, a la hora de llegar a los postres, Casal no supo que ella era la guinda del pastel cuando el político la invitó a subirse al (no tan) improvisado escenario, mientras el propio mandatario hacía la prueba de micros. "Allez, allez" le dijo Hollande y Luz tuvo que entonar el "Bésame mucho" ante un público que no daba crédito frente a la trampa que le habían tendido en la parte más dulce de la velada. Incluso, al día siguiente, el mismísimo rey Felipe VI se congració con la cantante: “Vaya la que te montó el Hollande”, le transmitió el monarca que tiempo después reconocería su trayectoria con un título nobiliario. 27.16 min Luz Casal nos presenta 'Me voy a permitir,' su disco más macarra hasta la fecha