La encerrona de François Hollande a Luz Casal que sorprendió a Felipe VI
- La cantante gallega acude a Late Xou para presentar su nuevo disco
Tras casi medio siglo de trayectoria musical, Luz Casal ha ofrecido todo tipo de conciertos, ante todo tipo de públicos y escenarios, incluso de forma totalmente improvisada. Y es que, es muy complicado estar cenando junto a la Marquesa de Luz y Paz sin pedirle que cante algo del extenso repertorio que tiene a sus espaldas. Negarse a ello es complicado, máxime si quien te pone entre la espada y la pared es un jefe de Estado; además, anfitrión de la cena y —para más inri— tiene la emboscada perfectamente orquestada (y nunca mejor dicho).
La encerrona de François Hollande
En su visita a Late Xou, la gallega —un emblema de la música también al otro lado de los Pirineos— ha contado la anécdota (por no decir encerrona) que sufrió por parte del entonces presidente de la República francesa, François Hollande. En una cena en el mismísimo Elíseo, a la hora de llegar a los postres, Casal no supo que ella era la guinda del pastel cuando el político la invitó a subirse al (no tan) improvisado escenario, mientras el propio mandatario hacía la prueba de micros.
"Allez, allez" le dijo Hollande y Luz tuvo que entonar el "Bésame mucho" ante un público que no daba crédito frente a la trampa que le habían tendido en la parte más dulce de la velada. Incluso, al día siguiente, el mismísimo rey Felipe VI se congració con la cantante: “Vaya la que te montó el Hollande”, le transmitió el monarca que tiempo después reconocería su trayectoria con un título nobiliario.
Una cena sin souvenir de recuerdo
Entre risas, Casal le ha confesado a Marc Giró lo que más le molestó de la situación. No fue el hecho de tener que cantar, algo a lo que está de sobra acostumbrada, sino no haberse podido tomar el postre y no haber "mangado un platillo de pan de recuerdo, por si no vuelvo nunca más... y no pudo ser".
Suerte que se acordaba de la letra de la canción porque, 18 discos después, es prácticamente imposible recordar el texto de las 200 canciones que tiene en su haber, especialmente cuando —confiesa— es una persona que se sumerge en sus pensamientos. No en vano, en medio de la entrevista, la intérprete confiesa que en ese momento estaba divagando y —más que en las respuestas al presentador— lo que estaba pensando es en los calcetines que llevaba puestos: "Prácticos si tienes que ir luego a jugar al tenis", concluye Marc Giró.