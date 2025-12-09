Marc Giró y su mensaje a los "españolistas y catalanistas": “No era nacionalismo, era ‘truhanismo’”
- La nueva entrega del programa cuenta con la presencia de Luz Casal, Luis Tosar y Ruxxo
- Late Xou, cada martes tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
En su monólogo en Late Xou, Marc Giró no se corta un pelo y dedica estos minutos a hablar de los nacionalismos de extrema derecha. "No sé si se habrán dado cuenta, pero hay votantes de ultraderecha, de esos propensos a la unidad de España, o sea, españoles por cojones, que ya no ven con tan malos ojos a los independentistas catalanes, siempre y cuando, eso sí, estos también sean de ultraderecha, que 'haberlos haylos'… O sea, que después de la turra que nos dieron los unos con eso de “Puigdemont a prisión”, y los otros con aquello otro de “puta España”, ahora resulta que están a partir un piñón. ¡Menudo timo, menuda jeta tenéis!", exclama el presentador.
Continúa su alegato diciendo que "la pasión con la que, tanto los unionistas como los independentistas de ultraderecha, defendían su propia idea del territorio español ha pasado a segundo plano hasta el punto de que ni España ni Cataluña son ya su prioridad. ¡Ahora su prioridad es su propio chiringuito! A ver si va a ser que, ni los unos eran tan 'españolísimos' como decían, ni los otros tan 'catalanísimos' como decían... Bueno, claro, lo cual a mí, francamente, me tranquiliza muchísimo porque yo les escuchaba hablar, les escuchaba rasgarse las vestiduras por España o darse golpes por Cataluña, según fuera el caso, y pensaba que yo no estaba a la altura, que no daba la talla".
Y mientras Marc Giró hace su exposición, en un momento dado se acompaña de un bailaor de flamenco que se pone a taconear. "Escuchando me sentía un español de tres al cuarto, un catalán de pacotilla, de mierda, vamos… Me he preguntado muchísimo de dónde sacarán toda esa gente la energía para ser ¡tan tan tan tan tan tan…! Lo uno, como lo otro", afirma Giró, junto al bailaor 'Costi, el Chato'.
"Racimo y xenofobia"
"Yo miraba al cielo y le pedía: ¿por qué, Dios mío, por qué ellos tanto y yo tan poco? Cómo es que no consigo sentirme tan español como los unos y tan catalán como los otros, ¿por qué? ¿Acaso soy un témpano, es que no tengo venas en la sangre, o sea, sangre en las venas? Será que le he dedicado tiempo a ser maricón, que he descuidado todo lo demás".
Después de estas preguntas al universo, Marc Giró da su respuesta: "No, no, ahora veo que todo era una patraña, una farsa, un engaño y que vuestro nacionalismo, como posiblemente todo nacionalismo, era cosa de truhanes, o sea, no era nacionalismo, era 'truhanismo'. Y si bien antes, el odio que se profesaban entre sí era lo que daba sentido a su existencia, ahora el pegamento de los ultranacionalistas de extrema derecha, aquello que les une con fuerza es, sin duda, todos conmigo: ¡El racismo y la xenofobia!
"Ahora hay un enemigo a abatir. Ya no son los españoles o los catalanes, según fuera el bando, sino que son todo el resto: ¡la humanidad! Menuda ambición la de nuestros ultras, pero visto lo visto, sabemos que cuando el tema de la inmigración ya no dé más réditos, como pasa hoy con el debate territorial, habrá que buscar otra bulla para seguir engañándonos, entonces, ¿qué, eh? Entonces, ¿con qué darán rienda suelta a sus pasiones? ¿Debatiendo sobre si la tortilla de patata es mejor con o sin cebolla? ¡Bienvenides al Late Xou, empezamos!"