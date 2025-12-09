Marc Giró y su mensaje a los "españolistas y catalanistas": “No era nacionalismo, era ‘truhanismo’”

En su monólogo en Late Xou, Marc Giró no se corta un pelo y dedica estos minutos a hablar de los nacionalismos de extrema derecha. "No sé si se habrán dado cuenta, pero hay votantes de ultraderecha, de esos propensos a la unidad de España, o sea, españoles por cojones, que ya no ven con tan malos ojos a los independentistas catalanes, siempre y cuando, eso sí, estos también sean de ultraderecha, que 'haberlos haylos'… O sea, que después de la turra que nos dieron los unos con eso de “Puigdemont a prisión”, y los otros con aquello otro de “puta España”, ahora resulta que están a partir un piñón. ¡Menudo timo, menuda jeta tenéis!", exclama el presentador.

Continúa su alegato diciendo que "la pasión con la que, tanto los unionistas como los independentistas de ultraderecha, defendían su propia idea del territorio español ha pasado a segundo plano hasta el punto de que ni España ni Cataluña son ya su prioridad. ¡Ahora su prioridad es su propio chiringuito! A ver si va a ser que, ni los unos eran tan 'españolísimos' como decían, ni los otros tan 'catalanísimos' como decían... Bueno, claro, lo cual a mí, francamente, me tranquiliza muchísimo porque yo les escuchaba hablar, les escuchaba rasgarse las vestiduras por España o darse golpes por Cataluña, según fuera el caso, y pensaba que yo no estaba a la altura, que no daba la talla".

Y mientras Marc Giró hace su exposición, en un momento dado se acompaña de un bailaor de flamenco que se pone a taconear. "Escuchando me sentía un español de tres al cuarto, un catalán de pacotilla, de mierda, vamos… Me he preguntado muchísimo de dónde sacarán toda esa gente la energía para ser ¡tan tan tan tan tan tan…! Lo uno, como lo otro", afirma Giró, junto al bailaor 'Costi, el Chato'.