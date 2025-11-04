Marc Giró ironiza sobre el "cansancio progresista" en el nuevo monólogo del 'Late Xou': "Tanta gente no puede estar equivocada"

En el último programa del Late Xou, Marc Giró volvió a demostrar que la comedia puede ser el arma más inteligente para retratar la sociedad actual. Con su habitual mezcla de ironía y reflexión, el presentador protagonizó un monólogo donde confesaba su última decisión vital: “He decidido hacerme facha”. Una sátira sobre el cansancio ideológico, la corrección política y la tentación de refugiarse en el pensamiento fácil que fue la antesala de una emisión que recibió a Pablo Alborán, Aitana Sánchez-Gijón y Candela Peña.

Durante varios minutos, Giró desplegó una parodia en la que se "convence" de las ventajas de hacerse conservador: menos preocupaciones, menos culpa y más comodidad. Entre reflexiones desmonta los clichés tanto de la derecha como de la izquierda, ridiculiza la falta de autocrítica y reivindica, con humor, la necesidad de pensar por uno mismo. ¡No te lo pierdas!

"Tanta gente a nivel mundial no puede estar equivocada" Yo les quería comentar que después de darle muchas vueltas, porque era una cosa que a mí me rondaba por la cabeza desde hace tiempo, he decidido hacerme facha. Pero facha, facha. Yo claramente he pecado de Narciso, lo confieso. He estado tan obcecado en mis propias ideas sin escuchar a mi alrededor... He sido tan woke, tan de izquierdas... Estaba tan preocupado por el bien común, que de verdad que ya estaba en plan marxista total. Estaba a puntito. Había que ponerle freno a todo esto. Tanta gente a nivel mundial no puede estar equivocada. Si todo el mundo ya lo ve así, pues me he dicho: chico, quizás el que está equivocado eres tú. No hay que ser vanidoso, ¿eh? Mira, yo te digo una cosa. Yo no quiero ser el rarito, ¡bastante lo he sido ya! Cariño, ¿no estamos por la integración? Oye, pues a predicar con el ejemplo y a integrarse. Hay que ser humilde, ¡hay que ser humilde! Y hay que reconocer cuando uno se equivoca. Y te digo una cosa, lo de ser facha... ¡es que luego está lleno de ventajas! En la opresión política está la oportunidad de quitarse presión y responsabilidad, ¡y además ahorras tiempo y dinero! Por ejemplo, ya no hace falta que vayas a votar nunca más. Lo de votar no es para nada sostenible, que está la democracia deforestando el Amazonas de tanto sobre, papeleta y propaganda que te mandan a casa. ¡Un poquito de cabeza! Luego, al concentrarse el poder, se eliminan trámites de burocracia. Más papel y viajes a la ventanilla de turno que te ahorras. ¡Claro! Yo te digo una cosa: desde que soy facha, además, no hace ninguna falta que sea mariquita ya. El peso que me he quitado de encima. Es algo que me ha llevado muchísimo tiempo con resultados que no siempre han sido los deseados. Es que he perdido muchísimo tiempo siendo maricón, así te lo digo.