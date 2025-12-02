Marc Giró presenta en 'Late Xou' su solución para el problema de la vivienda... ¡Y viene con ejemplo incluido!
- En esta nueva entrega, el presentador entrevista a Bad Gyal, Antonio Orozco y Carolina Yuste
- Late Xou, cada martes tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
En su habitual monólogo de Late Xou, Marc Giró se centra esta vez en uno de los problemas del país: la vivienda. El presentador, ácido como siempre, hace una interpelación directa al espectador. "A no ser que sea usted rentista, latifundista o esté en babia, que para el caso es lo mismo, habrá notado en sus propias carnes que en España hay un grave problema con el precio de la vivienda". Dicho esto, Giró hace las cuentas tomando como base el salario mínimo y el precio medio de los pisos en ciudades como Madrid y Barcelona.
"Voy a dar unos datos: el sueldo mínimo interprofesional es 1.135 euros mensuales. Alquilar un piso en Madrid de veintiocho metros cuadrados, o sea, perfecto para bailar el chotis, cuesta de media unos 1.100 euros al mes. ¡Genial, no te quejes porque te sobran todavía 35 euros para irte de cañas! La caña en Madrid cuesta de media 2,95 euros, que con esos 35 euros que te sobran, te podrás beber 11,8 cañitas al mes", cuenta el presentador.
Esto en Madrid, pero el Barcelona "la cosa también está muy animada", dice Marc Giró. "Puedes alquilar un piso de veintidós metros cuadrados por 1.450 euros de media al mes. O sea que si cobras esos 1.135 euros del salario mínimo interprofesional, te faltan todavía, cariño, 315 euros para poder pagar el alquiler ese mes. Siempre te queda la opción de sacarte un sobresueldo yéndote a Madrid a servir cañitas".
Y si no puedes alquilar un piso solo para ti, el cómico plantea otra solución. "Si no puedes acceder a un piso para ti, y solo para ti, porque seamos realistas, al paso que vamos no te vas a poder permitir formar una familia, siempre te queda la opción de alquilar una habitación y compartir piso, así hayas pasado la treintena. Es una opción a tener en cuenta porque así desarrollarás actitudes tales como la paciencia, el diálogo, la tolerancia, la convivencia, la empatía, la discreción… Es que si lo piensas bien, compartir piso te hará buena persona, ¡que buena falta te hace!", ironiza Giró.
"Hemos encontrado la solución"
Dada la situación, en Late Xou presentan la solución al problema de la vivienda con un ejemplo incluido: es el llamado 'monopiso'. "El panorama es tremebundo, pero que no cunda el pánico porque creo, humildemente, que hemos encontrado la solución al problema de la vivienda en España", y cuenta la idea que les ronda por la cabeza. "Nosotros hemos inventado la fórmula para que cada español tenga su propio piso, para que cada español sea propietario. ¡Quiero presentarles en exclusiva el monopiso! Una vivienda monofamiliar realizada con materiales totalmente sostenibles, que puedes instalar allí donde siempre deseaste vivir. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? ¡Libertad!", asegura divertido Giró.
"Con el monopiso tendrás por fin tu propia habitación. Ese espacio necesario para pensar a la manera de las monjas de clausura, en cómo hacer la realidad tus propios sueños. Gracias a la ventana, que además es buzón, disfrutarás de unas estupendas vistas circulares porque el monopiso gira sobre sí mismo para adaptarse a la mejor versión de ti mismo".
En su monólogo continúa contando las "bondades" de vivir en un espacio tan pequeño: "Además, con esta casa revolucionaria descubrirás dónde están tus límites porque vas a tener que aprender a dormir de pie, y eso es perfecto para una persona como tú a la que le encantan los retos. El monopiso es perfecto también para todas aquellas personas de ultraderecha tan preocupadas por la ocupación porque es tan compacto que no lo va a ocupar ni Dios, ¡porque Dios está en todas partes menos en el monopiso porque no cabe!", alega Giró.
Concluye su monólogo con un argumento en el que incide en que "el monopiso es la solución perfecta para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que se atreven a vivir su propia aventura. ¡Bienvenides al Late Xou, empezamos!".