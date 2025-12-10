El sorprendente diagnóstico de una psiquiatra a Luis Tosar después de un ataque de pánico
No era la primera vez que Luis Tosar se sentaba en el sillón de los invitados de Late Xou: el actor ostenta el récord de ser el invitado que más veces ha visitado el plató de Giró. La primera vez, lo hizo acompañado de Álex García, presentado la película Fatum; la segunda, junto a su mujer, la también actriz Luisa Mayol, presentando la comedia Amanece en Samaná. Ahora, en solitario, se sentaba en el sillón de los invitados para presentar Golpes. Un thriller con tintes de cine quinqui, participado por RTVE, ópera prima del director Rafael Cobos, en la que Tosar interpreta a un policía con una realidad muy antagónica de la de su hermano, un delincuente al que da vida Jesús Carroza que, al de salir prisión, decide volver a cometer atracos en la convulsa España de los años 80.
Durante la entrevista pudimos ver el lado más tierno del intérprete, acostumbrados como nos tiene a interpretar papeles de hombre duro, nos emocionó contando cómo le habla a su querida perrita Nala, se pronunció también sobre si recibe visitas o no de su vecina (la abuela fantasma de Penélope y Mónica Cruz) e incluso se atrevió a bailar breakdance. Pero hubo una anécdota que se ganó las risas del público.
El extraño diagnóstico que le hizo una psiquiatra tras un ataque de pánico
Giró preguntó a Tosar sobre aquella vez que tuvieron que sacarle en camilla del teatro minutos antes de empezar una función. El actor le contó que, durante una de las funciones de La cena de los idiotas, se fue sintiendo cada vez más deprimido y extrañado por la dicotomía de estar triste llevando a cabo un espectáculo tan divertido.
Acababa de terminar una relación sentimental y ese mismo día había comido con una amiga gallega que regresaba a Galicia en avión mientras él tenía que quedarse en Madrid por trabajo, situación que le había generado cierto malestar. "Treinta segundos antes de abrir el telón, le digo a la regidora: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo", fue entonces cuando se derrumbó y comenzó a llorar desconsoladamente. Algunos médicos que se encontraban entre el público intentaron ayudarle, pero, de forma unánime, convinieron en que necesitaba atención sanitaria que pudiera calmar el episodio de pánico que estaba experimentando Tosar, al cual tuvieron que sacar en camilla delante de un público que observaba atónito.
Ya en urgencias, después de conseguir tranquilizarle y ahondar en lo que le rondaba por la cabeza en el momento del ataque, la psiquiatra le entregó un informe con un sorprendente diagnóstico: “Morriña”. Esa palabra tan gallega para definir el sentimiento de tristeza o nostalgia por la tierra natal o por algo que se ha perdido. “Es una pena porque no conservo ese papel, pero era una joya”, comentaba Tosar entre risas.
