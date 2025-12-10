El sorprendente diagnóstico de una psiquiatra a Luis Tosar después de un ataque de pánico

No era la primera vez que Luis Tosar se sentaba en el sillón de los invitados de Late Xou: el actor ostenta el récord de ser el invitado que más veces ha visitado el plató de Giró. La primera vez, lo hizo acompañado de Álex García, presentado la película Fatum; la segunda, junto a su mujer, la también actriz Luisa Mayol, presentando la comedia Amanece en Samaná. Ahora, en solitario, se sentaba en el sillón de los invitados para presentar Golpes. Un thriller con tintes de cine quinqui, participado por RTVE, ópera prima del director Rafael Cobos, en la que Tosar interpreta a un policía con una realidad muy antagónica de la de su hermano, un delincuente al que da vida Jesús Carroza que, al de salir prisión, decide volver a cometer atracos en la convulsa España de los años 80.

Durante la entrevista pudimos ver el lado más tierno del intérprete, acostumbrados como nos tiene a interpretar papeles de hombre duro, nos emocionó contando cómo le habla a su querida perrita Nala, se pronunció también sobre si recibe visitas o no de su vecina (la abuela fantasma de Penélope y Mónica Cruz) e incluso se atrevió a bailar breakdance. Pero hubo una anécdota que se ganó las risas del público.