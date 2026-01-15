Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
DRA FABIOLA JONES

Investigar para conservar: cuando la salud animal anticipa el futuro de los ecosistemas

Fabiola Quesada, Dra. Fabiola Jones en un centro de rescate de pingüinos africanos
Fabiola Quesada, Dra. Fabiola Jones en un centro de rescate de pingüinos africanos
RTVE Play

Vacunar elefantes en libertad o recoger excrementos frescos de rinoceronte. Analizar resistencias a antibióticos o estudiar la transmisión de enfermedades entre especies. Cuidar de la salud de la fauna salvaje también pasa por la investigación científica, una parte esencial —y muchas veces invisible— de la conservación. El quinto capítulo de Dra. Fabiola Jones pone el foco en ese trabajo riguroso que se desarrolla tanto sobre el terreno como en laboratorios y centros de investigación. La investigación científica se convierte aquí en una herramienta clave para anticiparse a los problemas antes de que sean irreversibles y para diseñar estrategias de conservación eficaces.

Los elefantes salvajes también se vacunan

Una de las primeras intervenciones muestra el trabajo con elefantes salvajes. Vacunar o tratar a animales de gran tamaño en libertad requiere planificación, coordinación y un conocimiento profundo de su comportamiento. No se trata de alterar la vida salvaje, sino de prevenir riesgos sanitarios que pueden afectar tanto a los propios animales como al equilibrio del ecosistema.

Estas actuaciones permiten reducir la aparición de enfermedades y minimizar su posible transmisión a otras especies, incluido el ser humano, una idea que atraviesa todo el episodio: la salud de los animales, las personas y el entorno están estrechamente conectadas.

Para todos los públicos Cómo se vacunan elefantes salvajes en África | Dra. Fabiola Jones | Ver
Cómo se vacunan elefantes salvajes en África | Dra. Fabiola Jones

Tras el rastro de los rinocerontes

La investigación no siempre se desarrolla en espacios controlados. Buena parte del trabajo científico continúa en el campo, siguiendo los rastros que dejan los animales, literalmente. La recogida de excrementos frescos de rinoceronte es una herramienta fundamental para obtener información sobre su estado de salud, su alimentación y la presencia de patógenos o resistencias a antibióticos.

Estos análisis permiten conocer a la especie sin interferir en su comportamiento y tomar decisiones basadas en datos reales. Es una investigación clave, que demuestra cómo incluso los indicios menos visibles pueden resultar determinantes para la conservación.

Para todos los públicos Buscar excrementos para investigar: así se estudia la salud de los rinocerontes | Ver
Buscar excrementos para investigar: así se estudia la salud de los rinocerontes

Cada pingüino cuenta

En esta entrega, Fabiola Quesada se traslada también al entorno marino, a un centro de recuperación de pingüinos africanos, una especie catalogada en peligro crítico de extinción. Según explica la veterinaria, su población ha caído de forma drástica en las últimas décadas, afectada por factores como la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de alimento.

En el centro, los equipos trabajan para recuperar ejemplares debilitados, tratarlos y, cuando es posible, reintroducirlos en su hábitat. El seguimiento sanitario y la investigación permiten entender mejor qué está ocurriendo en el océano y por qué estas aves marinas se han convertido en un indicador clave del estado del ecosistema marino. Cada pingüino cuenta: su supervivencia ofrece información valiosa sobre los desequilibrios que afectan al mar y sobre la urgencia de aplicar medidas de protección eficaces.

Para todos los públicos Al rescate de los pingüinos en peligro de extinción | Ver
Rescatar para conservar: el trabajo con pingüinos en peligro de extinción en Dra. Fabiola Jones

Conservar es conocer

La conservación no es posible sin conocimiento. Investigar, analizar datos y comprender los sistemas naturales permite anticiparse a los problemas y tomar decisiones responsables a largo plazo. En Dra. Fabiola Jones, la ciencia se presenta como una herramienta práctica y aplicada, directamente ligada al territorio y a la vida salvaje. Una ciencia que observa, analiza y actúa para proteger especies clave, recordando que cuidar de la naturaleza es también cuidar del equilibrio global del que dependemos.

Es noticia: