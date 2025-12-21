Crecer junto a la fauna salvaje: Así es como la educación transforma el conflicto en convivencia

No debe ser fácil ser un niño y convivir con elefantes, vivir en una reserva y tener como vecinos a estos animales gigantes u otros animales salvajes que, aunque solo sea por su tamaño, pueden resultar potencialmente peligrosos. La convivencia entre humanos y fauna salvaje como la de la sabana no se resuelve solo con medidas técnicas ni con intervenciones puntuales. En este sentido, la educación es clave.

En muchas zonas de África, las raíces del conflicto van más allá del territorio o el ganado: tienen que ver con el miedo, el desconocimiento y la forma en que se ha aprendido a mirar a los animales salvajes. En el tercer capítulo de Dra. Fabiola Jones, la escuela aparece como un espacio fundamental para cambiar esta relación desde la base. A través de la visita a un centro educativo local, el programa muestra cómo aprender a convivir con la fauna salvaje es esencial para la conservación. No se trata únicamente de proteger animales, sino de ofrecer a las personas herramientas para entenderlos y convivir con ellos, incluso sentirlos como propios.

10.50 min Dra. Fabiola Jones | El problema de la convivencia entre ganaderos y guepardos

Enseñar para reducir el miedo Fabiola Quesada realiza una visita muy especial a una escuela local en la que muestra cómo este es un punto de encuentro entre ciencia y territorio. En el aula, explica a niños y niñas cómo se comportan animales como el elefante, qué señales indican si está tranquilo o alterado y en qué situaciones existe un riesgo real. Aprender a reconocer el lenguaje corporal de los animales salvajes y a interpretar sus movimientos permite entender que no actúan por agresividad, sino por instinto y necesidad. Este conocimiento aporta seguridad y herramientas prácticas para la convivencia cotidiana. El animal deja así de percibirse como una amenaza constante e imprevisible y pasa a formar parte de un entorno que puede conocerse, anticiparse y gestionarse.

La infancia A lo largo del episodio, la veterinaria insiste en una idea fundamental: prevenir el conflicto empieza mucho antes de que se produzca un encuentro peligroso. Y ese trabajo comienza en la infancia. En la escuela que visita Fabiola, niños y niñas aprenden a reconocer a los animales con los que conviven, a entender su comportamiento e identificar las señales que indican cuándo es necesario mantener la distancia. Aprender desde pequeños cómo moverse en su entorno y a entender a la fauna salvaje reduce el miedo y la sensación de indefensión.Se trata de ofrecer conocimientos prácticos que permitan relacionarse con su entorno desde el respeto y la precaución. 10.28 min Ciencia y tecnología para convivir con la fauna salvaje