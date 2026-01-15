Conservar es educar: ciencia, tiempo y compromiso con la vida salvaje cierran la temporada de 'Dra. Fabiola Jones'

Investigar, intervenir, cuidar y educar. A lo largo de la temporada, la veterinaria Fabiola Quesada ha mostrado que el conservacionismo de la fauna salvaje va mucho más allá de las intervenciones de emergencia. También es formar, acompañar y transmitir conocimiento como estrategia a largo plazo. Esa es la idea que atraviesa el último programa de Dra. Fabiola Jones, una entrega que pone el acento en el legado, la educación y la conservación entendida como un esfuerzo colectivo y sostenido en el tiempo.

Esta entrega final se detiene en personas y proyectos que sostienen la conservación en el día a día: iniciativas de formación, trabajo con grandes depredadores, observación del medio marino y reservas que apuestan por proteger animales y ecosistemas más allá de la urgencia del momento.

Entrenar para la vida salvaje El capítulo profundiza en el entrenamiento de guepardos, una fase crucial para garantizar su futuro, de la mano de Laurie Marker, científica y fundadora del Cheetah Conservation Fund, una de las organizaciones de referencia internacional en la protección de esta especie. Preparar a los guepardos para la vida salvaje implica mucho más que alimentarlos o cuidarlos. Supone enseñarles a cazar, a reconocer su entorno y a desarrollar comportamientos que les permitan sobrevivir de forma autónoma. Es un proceso largo y exigente, basado en décadas de investigación aplicada y en un conocimiento profundo de la especie. Fabiola explica que este entrenamiento requiere un equilibrio constante entre intervención humana y respeto por el instinto animal. El objetivo es acompañar en el aprendizaje sin interferir en exceso, no domesticar ni controlar, para que el guepardo pueda valerse por sí mismo cuando llegue el momento de regresar a su hábitat natural. 10.45 min Entrenamiento de guepardos para volver a la vida salvaje en Dra. Fabiola Jones

Mirar al mar para proteger la convivencia La mirada del episodio se amplía hacia el océano a través del trabajo de Tony Lubner, referente en conservación marina y fundador de Ocean Research Conservation Africa y Ocean Blue. Su enfoque parte de una idea clara: solo se protege aquello que se conoce y se ama. Dar a conocer el mar es, en sí mismo, una estrategia de conservación de la fauna y del ecosistema marino. Esta filosofía conecta con iniciativas como Shark Spotters, un proyecto comunitario que vigila el litoral para detectar la presencia de tiburones, proteger a las personas y, al mismo tiempo, salvaguardar al propio animal. Conciencia, información y vínculo con el entorno sustituyen aquí al miedo y al enfrentamiento. La labor de estos programas se apoya en la observación constante, la prevención y la comunicación como herramientas fundamentales para la convivencia entre humanos y fauna marina. El seguimiento del litoral permite anticipar riesgos, alertar a la población y evitar conflictos innecesarios sin recurrir a medidas drásticas. Además, Ocean Blue impulsa programas educativos y escuelas infantiles para acercar la fauna marina a las nuevas generaciones, reforzando la idea de que la conservación empieza también en la infancia. 06.29 min Dra. Fabiola Jones y los tiburones: conocer para convivir y proteger el océano

El “unicornio” marca el camino El programa aborda con una mirada a la conservación basada en el tiempo, el compromiso y el respeto profundo por los animales. Un encuentro único con un rinoceronte marca el final del recorrido, acompañado por Anette Oelofse, una de las grandes referencias internacionales en la conservación de rinocerontes, criada en este entorno y dedicada desde hace décadas a la protección de la fauna salvaje. La Dra. Fabiola Jones y Anette salen en busca de un rinoceronte que vive en libertad. El momento culmina con la visión del animal acompañado de su cría, luciendo un cuerno intacto y excepcionalmente largo, algo cada vez más raro en la actualidad debido al furtivismo. Un detalle que ayuda a entender por qué, históricamente, estos animales fueron conocidos como “unicornios”. Treinta y cinco años después, ese rinoceronte sigue vivo, protegido y reproduciéndose en libertad. Para Fabiola y Anette, el encuentro confirma que el trabajo sostenido, paciente y muchas veces invisible da resultados reales. No se trata de una victoria puntual, sino de una forma de entender la conservación como acompañamiento a largo plazo. Con estas dos mujeres comprometidas con la defensa de los rinocerontes se cierra la temporada de Dra. Fabiola Jones. Un final que resume todo lo aprendido: conservar no es solo intervenir, sino cuidar, proteger y no rendirse. 11.16 min Un encuentro único con un rinoceronte en libertad, Dra. Fabiola Jones junto a Anette Oelofse