Â¿Por quÃ© no se emite hoy 'La Revuelta'? Te contamos el motivo
Que no cunda el pánico: ni se ha cancelado La Revuelta, ni David Broncano se despide de RTVE. El programa interrumpe su emisión hoy 14 de enero por un único día con motivo del partido de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre el Real Madrid y el Albacete, pero regresa el jueves 15 en su horario habitual, a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play. El programa, que ha empezado el año a lo grande con las visitas de la astronauta Sara García y el presentador Jesús Vázquez, seguirá ofreciendo a la audiencia su humor irreverente, las secciones más disparatadas y las mejores actuaciones musicales.
El estreno de Jesús Vázquez en RTVE y ‘La Revuelta’
Por extraño que parezca, en sus 36 años de trayectoria en televisión, Jesús Vázquez nunca había presentado un programa en RTVE, ni había aparecido, siquiera, como invitado. Hasta que llegaron el Benidorm Fest 2026 y La Revuelta. El presentador gallego, que será el encargado de conducir el certamen alicantino, mostró su apoyo a la decisión de RTVE de no participar este año en Eurovisión, y repasó junto a Broncano su dilatada carrera que incluye un disco de oro y hasta un premio Guinness.
El alegato de la astronauta Sara García por la ciencia
Además de ser la primera astronauta española, Sara García Alonso es biomédica especializada en biología molecular del cáncer, y lidera un proyecto del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para encontrar nuevos medicamentos contra los tumores de pulmón y páncreas. Una labor indispensable que recuerda que nos recuerda que “sin ciencia no hay futuro”, pero que sigue sin contar con el apoyo económico necesario, tal y como denunció la propia invitada en La Revuelta: “a mucha gente le gustaría dedicarse a esto y lo descartan porque está muy mal pagado”.