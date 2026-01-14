Â¿Por quÃ© no se emite hoy 'La Revuelta'? Te contamos el motivo

Que no cunda el pánico: ni se ha cancelado La Revuelta, ni David Broncano se despide de RTVE. El programa interrumpe su emisión hoy 14 de enero por un único día con motivo del partido de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre el Real Madrid y el Albacete, pero regresa el jueves 15 en su horario habitual, a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play. El programa, que ha empezado el año a lo grande con las visitas de la astronauta Sara García y el presentador Jesús Vázquez, seguirá ofreciendo a la audiencia su humor irreverente, las secciones más disparatadas y las mejores actuaciones musicales.

El estreno de Jesús Vázquez en RTVE y ‘La Revuelta’ Por extraño que parezca, en sus 36 años de trayectoria en televisión, Jesús Vázquez nunca había presentado un programa en RTVE, ni había aparecido, siquiera, como invitado. Hasta que llegaron el Benidorm Fest 2026 y La Revuelta. El presentador gallego, que será el encargado de conducir el certamen alicantino, mostró su apoyo a la decisión de RTVE de no participar este año en Eurovisión, y repasó junto a Broncano su dilatada carrera que incluye un disco de oro y hasta un premio Guinness. Del récord Guinness y el disco de oro a enseñar su móvil "a pelo": Jesús Vázquez debuta por todo lo alto en La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)