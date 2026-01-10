Sarah Jessica Parker cambia los 'manolos' por los pañales en 'Tentación en Manhattan'

¡Cómo Dios lo hace! fue el título que le pusieron en México a la película I don't know how she does it. Una buena decisión, quizá mejor que la que tuvimos en España: Tentación en Manhattan, ya que recuerda a Sucedió en Mahattan e incluso a Asesinato en Manhattan. Pero tener juntos a Sarah Jessica Parker y Pierce Brosnan y no jugar con las palabras para dar a entender que aquí hay lío hubiese sido desaprovechar un gancho para la gente que adora la comedida romántica. Y más con la chica guay de Sexo en Nueva York: la del armario lleno de ropa y el corazón roto.

Ellos son los protagonistas, pero hay que destacar al resto de estrellas que hay en el reparto: Greg Kinnear, Olivia Munn, Kelsey Grammer y Christina Hendricks, entre otros. Todos se pusieron a las órdenes de Douglas McGrath, guionista, director y actor, nominado al Oscar por el guion de Balas sobre Broadway. McGrath llevó a la pantalla el exitoso libro de Allison Pearson, pero americanizó la historia para ponerla al servicio de la chica cool de Manhattan.

Brosnan trabajó entre amigos, ya que había coincidido con Sarah Jessica Parker en Mars Attacks! y con Greg Kinnear en The matador y Salvation Boulevar.

Sarah Jessica Parker y Pierce Brosnan

Sarah Jessica Parker es Kate Kate Reddy es una gestora financiera que se vuelca en su trabajo en una empresa de Boston. Está todo el día en la oficina y cuando llega a casa, de noche, se ocupa de su marido, un arquitecto que acaba de perder su trabajo, y sus dos hijos. Pero no es la única mujer atrapada en esta espiral diaria. Su amiga Allison está en las mismas circunstancias, algo que quiere evitar, a toda costa, la competente ayudante de Kate, Momo, que tiene fobia a los niños. ""La vida a veces nos pone las cosas difíciles de una manera divertida, pero otras veces no", dice el director. La vida de Kate cambia de repente cuando, por motivos profesionales, se ve obligada a viajar frecuentemente a Nueva York y, casualmente, Richard consigue ese trabajo que tanto tiempo lleva esperando. La nueva situación debilita la relación de la pareja, y para colmo entra en escena Jack, el arrebatador colega de Kate, que será una irresistible tentación. Sarah Jessica Parker y Greg Kinnear

Diferencias entre el libro y la película Hay muchas, pero la más relevante es el modo de vida y el nivel económico de la protagonista. En la novela, Kate vive en una casa moderna, con un estilo típico de la zona norte de Londres y su marido, arquitecto, gana mucho menos dinero que ella. En la pantalla, Kate vive en una casa adosada de estilo victoriano, una construcción de piedra rojiza que está situada en una calle arbolada de Manhattan.

Un icono de moda y una madre real Son muchas las mujeres que viven igual que la protagonista, haciendo malabarismos entre el trabajo y la familia. "Ahora hay millones y millones de mujeres que viven así. Son las historias de nuestro tiempo. Hay momentos de caos, ridículo y humor, pero también se te rompe el corazón. Es la vida. Es nuestra vida de hoy", decía en la promoción. Y sabe de lo que habla porque, en la vida real, tiene tres hijos. Pero su madre tuvo ocho. "Nunca tuvo ayuda ni apoyo, no puedo creerlo, ni sé cómo lo logró. Cuando se lo pregunto me responde con modestia: ¡Pues gritando todo el día!, me dice", Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick se casaron en 1997, tras varios años de noviazgo. En 2002 nació su primer hijo, James Wilkie, y en 2009 llegaron sus mellizas Tabitha Hodge y Marion Loretta Elwell. Fue por gestación subrogada, una práctica que es legal en Estados Unidos. Sarah Jessica Parker y Olivia Munn Craig Blankenhorn Craig Blankenhorn

Rodando en Boston y Nueva York El equipo quiso ser fiel al guion y que la película fuera creíble, por eso rodaron en Boston y en Nueva York, concretamente en Manhattan. Allí cayó una gran nevada y hubo momentos de rodaje bastante complicados por las bajas temperaturas.