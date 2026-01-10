¿Enamorarse del ídolo de tu hija? Anne Hathaway explora este dilema en La idea de tenerte

¿Qué pasaría si te enamoraras del ídolo de tu hija o hijo? ¿Y si, además, le sacas casi 16 años? La idea de tenerte plantea este dilema en una historia romántica protagonizada por Anne Hathaway. La actriz, ganadora de un Óscar y referente del cine romántico, comparte pantalla con Nicholas Galitzine, actor británico que continúa afianzando su carrera en la industria cinematográfica. La película está basada en la novela homónima de Robinne Lee y narra el inesperado romance entre una mujer divorciada y un joven músico de fama mundial que, tras conocerla, solo tiene ojos para ella. Dirigida por Michael Showalter, La idea de tenerte llega a RTVE Play por tiempo limitado y podrá verse durante solo siete días.

¿Es Hayes Campbell una fanfiction de Harry Styles? El actor británico Nicholas Galitzine se mete en la piel de Hayes Campbell, una estrella del pop y líder de una banda. Desde la publicación del libro en el que se basa la película La idea de tenerte, surgió la teoría de que este personaje podría estar inspirado en Harry Styles. La comparación no resulta descabellada: Styles inició su carrera musical en 2010 como integrante de la boy band One Direction y también tuvo parejas mayores que él. El actor británico Nicholas Galitzine se mete en la piel de Hayes Campbell Filmaffinity Sin embargo, la escritora Robinne Lee ha desmentido esta interpretación en una entrevista para Elle. "El personaje fue construido como una mezcla de múltiples influencias y no como el retrato de una sola persona", explicó la autora estadounidense, que también es actriz. Según contó, Hayes Campbell nace de referencias diversas, que van desde celebridades como el príncipe Harry o Eddie Redmayne hasta el imaginario de algunas bandas de los años 80. Además, la idea de la historia surgió como una broma entre Lee y su marido: ella imaginó dejarlo todo por un músico mucho más joven, y esa imagen se transformó en una historia sobre una mujer cerca de los 40 redescubriendo su sexualidad y su valor, desafiando las normas sociales sobre la edad y el deseo.