¿Enamorarse del ídolo de tu hija? Anne Hathaway explora este dilema en La idea de tenerte
- Nicholas Galitzine y Anne Hathaway protagonizan este drama romántico de Michael Showalter
¿Qué pasaría si te enamoraras del ídolo de tu hija o hijo? ¿Y si, además, le sacas casi 16 años? La idea de tenerte plantea este dilema en una historia romántica protagonizada por Anne Hathaway. La actriz, ganadora de un Óscar y referente del cine romántico, comparte pantalla con Nicholas Galitzine, actor británico que continúa afianzando su carrera en la industria cinematográfica. La película está basada en la novela homónima de Robinne Lee y narra el inesperado romance entre una mujer divorciada y un joven músico de fama mundial que, tras conocerla, solo tiene ojos para ella. Dirigida por Michael Showalter, La idea de tenerte llega a RTVE Play por tiempo limitado y podrá verse durante solo siete días.
¿Es Hayes Campbell una fanfiction de Harry Styles?
El actor británico Nicholas Galitzine se mete en la piel de Hayes Campbell, una estrella del pop y líder de una banda. Desde la publicación del libro en el que se basa la película La idea de tenerte, surgió la teoría de que este personaje podría estar inspirado en Harry Styles. La comparación no resulta descabellada: Styles inició su carrera musical en 2010 como integrante de la boy band One Direction y también tuvo parejas mayores que él.
Sin embargo, la escritora Robinne Lee ha desmentido esta interpretación en una entrevista para Elle. "El personaje fue construido como una mezcla de múltiples influencias y no como el retrato de una sola persona", explicó la autora estadounidense, que también es actriz. Según contó, Hayes Campbell nace de referencias diversas, que van desde celebridades como el príncipe Harry o Eddie Redmayne hasta el imaginario de algunas bandas de los años 80. Además, la idea de la historia surgió como una broma entre Lee y su marido: ella imaginó dejarlo todo por un músico mucho más joven, y esa imagen se transformó en una historia sobre una mujer cerca de los 40 redescubriendo su sexualidad y su valor, desafiando las normas sociales sobre la edad y el deseo.
Anne Hathaway es una mujer de 40 que rompe estereotipos
Por su parte, Anne Hathaway interpreta a Solène, una madre divorciada de 40 años que se enfrenta a un mundo que constantemente juzga sus decisiones y sus deseos. Mientras acompaña a su hija y a sus amigos al Festival de Coachella, conoce a la estrella del pop, con quien redescubre su sexualidad y su valor personal, desafiando las normas sociales que dictan cómo debe sentirse y actuar una mujer de su edad. La cinta estadounidense no se limita al romance entre los dos protagonistas; también aborda con sensibilidad la maternidad, la presión mediática y el edadismo.
Se muestra cómo Solène equilibra sus responsabilidades familiares, su vida privada y las expectativas externas. Al mismo tiempo, explora las segundas oportunidades sentimentales, revelando que el amor y el deseo no tienen fecha de caducidad y que es posible reinventarse emocional y personalmente sin renunciar a la propia autonomía. En definitiva, La idea de tenerte presenta a Solène como una mujer compleja y auténtica, cuya historia va mucho más allá del romance y refleja los desafíos y descubrimientos de cualquier mujer adulta que busca vivir su vida con honestidad y pasión.
Otro drama romántico más: Un lugar donde refugiarse
La idea de tenerte no es la única película romántica que se añade al catálogo de RTVE Play esta semana. Resulta que, 11 años antes de su estreno, llegó a las grandes pantallas la cinta Un lugar donde refugiarse, también basada en una novela, en este caso de Nicholas Sparks. Entre el reparto se encuentra la coreógrafa y bailarina Julianne Hough, el estadounidense Josh Duhamel y Cobie Smulders, mayormente conocida como Robin Scherbatsky en Cómo conocí a vuestra madre. Katie (Hough), una bella joven con un oscuro pasado, llega a Southport, en Carolina del Norte. En ese pequeño pueblo costero conoce al apuesto Alex (Josh Duhamel), un joven viudo de buen corazón, y a una viuda que le enseñará a enfrentarse a las pesadillas que la acechan. Disfrútala hasta el 9 de febrero en la plataforma gratuita de esta casa.